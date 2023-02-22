هل سنجد "يوما" علامات للحياة على المريخ؟

توصلت دراسة إلى أن الأدوات التي يستخدمها العلماء للعثور على علامات الحياة على المريخ قد لا تكون في الواقع حساسة بدرجة كافية للقيام بذلك.

واختبر باحثون من جامعة تشيلي المستقلة الأجهزة المتطورة التي استخدمتها كوريوسيتي وبيرسيفيرانس في صحراء أتاكاما.

وبينما حددت معدات المختبر البصمات الحيوية - أي الجزيئات التي تشير إلى وجود الحياة، في الماضي أو الحاضر - في العينات، وجدوا أن تحديد موقعها باستخدام تقنية العربة الجوالة "يكاد لا يكون ممكنا".

ويشير هذا إلى أن عدم الحصول على النتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن خلال المهمات على الكوكب الأحمر قد يكون نتيجة للأجهزة، وليس لما هو موجود في العينات.

وكتب الباحثون: "تؤكد نتائجنا على أهمية إعادة العينات إلى الأرض لمعالجة ما إذا كانت الحياة موجودة على المريخ بشكل قاطع".

وقد بدأ العلماء من جميع أنحاء العالم يجوبون سطح المريخ بحثا عن علامات الحياة في السبعينيات.

بدأ هذا بمهمات Viking Lander، التي تضمنت أخذ عينات من تربة المريخ للبحث عن جزيئات "عضوية" تحتوي على الكربون.

ويعتبر الكربون مكونا أساسيا لجميع أشكال الحياة المعروفة على الأرض، لذا فإن الجزيئات التي تحتوي عليه تعمل كإشارات إلى حياة محتملة.

وتشمل المهمات الأخرى على مر السنين Pathfinder المريخ، الذي حمل أول مركبة متجولة إلى الكوكب، ومركبتي سبيريت وأوبورتيونيتي اللتين بحثتا عن الماء.

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اليوم، تتجول بيرسيفيرانس حول دلتا المريخ لتجمع عينات مهمة تأمل في إرسالها إلى الأرض.

ومع ذلك، لم تقدم أي من هذه المهمات حتى الآن أي دليل لا جدال فيه على وجود كائنات فضائية، وقد تكهن الباحثون بأن هذا لا يعني في الواقع غيابها.

وكتبوا: "نحن نفترض أن قيود الأدوات الحالية وطبيعة المواد العضوية في صخور المريخ قد تعيق أيضا قدرتنا على العثور على دليل على وجود حياة على الكوكب الأحمر".

ومن أجل دراستهم، التي نُشرت اليوم في Nature Communications، قاموا بفحص عينات التربة عن كثب في Red Stone، وهي دلتا نهرية عمرها أكثر من 100 مليون عام في صحراء أتاكاما.

ومن المعروف أن هذه المنطقة هي أكثر المناطق "شبهاً بالمريخ" على الأرض وتكرر بدقة بيئتها القاسية والمعرضة للإشعاع.

وغالبا ما تتعرض تربة Red Stone لبخار الماء من خلال الضباب، ما يسمح بوجود حياة جرثومية داخلها.

قام الباحثون أولا بفحص العينات باستخدام التقنيات والمعدات المختبرية، ما مكنهم من الحصول على صورة كاملة عن البصمات الحيوية الموجودة.

فوجدوا أن معظمها يمكن اعتباره "مادة ميكروبية مظلمة" - نشأت من أنواع لم يتم وصفها رسميا بعد.

وبعد ذلك، قاموا بتحليل العينات باستخدام أدوات، أو نسخ مماثلة منها، إما تم إرسالها إلى الكوكب الأحمر في الماضي أو هي موجودة هناك حاليا.

وكان أولها أداة مماثلة لأداة "تحليل العينة على المريخ"، أو SAM، الموجودة حاليا على متن مركبة كوريوسيتي، ولكنها أكثر حساسية بعشرة أضعاف.

ووُجد في البداية أنه "يكاد يكون ممكنا" تحديد الجزيئات العضوية المعروفة باسم الألكانات بسبب الإشارات التي تحجبها ضوضاء المعادن.

وكتب الباحثون: "حقيقة أن الألكانات تم اكتشافها في حدود اكتشاف الأداة التجارية المستخدمة تشير إلى أنها قد لا يمكن اكتشافها باستخدام نموذج طيران SAM". فقط عندما خضعت العينة لمعالجة كيميائية جعلت من السهل اكتشاف الجزيئات العضوية داخلها، وتم التقاط أي منها بواسطة أداة تشبه SAM.

وشملت هذه البرولين، وهو حمض أميني يمكن أن تكون قد أنتجته البكتيريا في العينة.

وفي حين أن هذا يشير إلى أن نظام SAM الحقيقي كان بإمكانه أيضا اكتشافها، إلا أنه سيعتمد على وفرتها وإعدادات الجهاز.

ثانيا، قاموا بتحليل العينة باستخدام "التحليل الجزيئي العضوي للمريخ"، أو MOMA - وهي أداة ستكون على متن مركبة ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وكان من المقرر نشر هذا على الكوكب الأحمر هذا الصيف، ولكن تم تأجيل إطلاقه.

ويستخدم MOMA "الانحلال الحراري" - حيث يتم تسخين عينة عضوية بسرعة في غياب الأكسجين لتقسيمها إلى مكونات يمكن اكتشافها.

ومع ذلك، لم يستطع الكشف عن أي جزيئات عضوية في عينة تربة Red Stone إلا عندما خضع لأول مرة لنفس المعاملة الكيميائية كما هو الحال مع أداة تشبه SAM.

حتى ذلك الحين، تم التقاط عدد قليل فقط، ما يدل على أن "معظم عينات Red Stone تحتوي على مستويات عضوية أقل من حدود اكتشاف MOMA".

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تظهر أيضا "الأهمية الحاسمة" لاختبار الأدوات في بيئات شبيهة بالمريخ على الأرض قبل إطلاقها.

أخيرا، تم تحليل العينات باستخدام "SOLID-LDChip"، وهي تقنية مصممة للبحث عن البصمات الحيوية للمريخ ولكن لا توجد حاليا خطط لنشرها.

والتقط هذا بعض الأدلة على البكتيريا، بما في ذلك أنواع معينة لا تعيش حاليا في تربة Red Stone.

ويقول الباحثون إن هذا يشير إلى أن دلتا النهر كان لديها ما يكفي من المياه لدعم عملية التمثيل الضوئي منذ ملايين السنين، ولكن ليس بعد الآن حيث أصبح أتاكاما أكثر جفافا في الوقت المناسب.

وهذه النتيجة تجعل SOLID-LDChip "تقنية واعدة للكشف عن أدلة الحياة الميكروبية على الرغم من أن الكائنات الحية الدقيقة على المريخ الموجودة بتركيزات أقل من تلك الموجودة في Red Stone قد لا تزال غير قابلة للاكتشاف".

المصدر: ديلي ميل