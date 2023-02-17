بعد فشلها في إطلاق صاروخها الجديد.. اليابان تنوي إعادة الكرّة قريبا!

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها تنوي تنفيذ عملية إطلاق أخرى لصاروخ H3 بعد أن فشلت في أول محاولة لإطلاقه.

وحول الموضوع قال رئيس مشروع تطوير صواريخ H3، ماساشي أوكادا: "تعتزم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) تنفيذ عملية إطلاق أخرى لصاروخ H3 في أقرب وقت، وذلك بعد تحديد السبب الذي أدى لفشل أول عملية إطلاق لهذا الصاروخ".

وأضاف: "السبب وراء فشل عملية الإطلاق الأولى لهذا الصاروخ كان المشكلة التي نشأت عند مرحلة تشغيل المحرك الرئيسي للصاروخ مع وحدات التسريع، نحن عازمون على تحديد سبب المشكلة في أقرب وقت، وتنفيذ محاولة إطلاق أخرى في أقرب فترة ممكنة".

ومن جهتها ذكرت وكالة Kyodo نقلا عن مصدر في الحكومة اليابانية "أن المحاولة التالية لإطلاق H3 قد تتم في غضون أسبوع إلى أسبوعين".

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وكانت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) قد حاولت تنفيذ أول عملية إطلاق لصاروخها الفضائي الثقيل الجديد H3 يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، لكن العملية باءت بالفشل، وعجز الصاروخ عن الإقلاع من منصته.

المصدر: تاس