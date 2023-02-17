خبير : لا يمكن اكتشاف نيزك بحجم نيزك تشيليابينسك في السماء

وفقا لأنطون أليكسييف مدير عام مؤسسة "الفضاء الجديد" الروسية، لا يمكن اكتشاف نيازك على مسافة بعيدة في الفضاء مقاسها أقل من 50 مترا لأنها صغيرة جدا.

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ويشير الخبير في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أن جسما مماثلا لنيزك تشيليابينسك الذي سقط قبل 10 أعوام لا يمكن رصده عندما يكون على مسافة بعيدة لأنه صغير جدا، أي لا يمكن اتخاذ تدابير وقائية منه.

ويقول: "الكويكبات التي يقل مقاسها عن 50 مترا هي صغيرة جدا لذلك لا يمكن اكتشافها على مسافة بعيدة. ونيازك مثل نيزك تشيليابينسك، لا يمكن اكتشافها لعدم وجود تكنولوجيا ومنظومات تساعد على ذلك. وكحل لهذه المشكلة يمكن وضع تلسكوب في مدار L1 بين الشمس والأرض، حينها سيكون بالإمكان تتبع هذه الكويكبات والنيازك الصغيرة في النهار . مشيرا إلى أن الخبراء الروس ناقشوا هذه الفكرة قبل سنوات".

ويؤيد الخبير فكرة إنشاء شبكة تلسكوبات لاكتشاف الكويكبات، لأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بالاعتماد على الرادارات اللاسلكية بسبب قصر المسافة التي تغطيها".

المصدر: تاس