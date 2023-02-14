تأجيل إطلاق مركبة "سويوز " الفضائية الروسية إلى مطلع مارس المقبل

تم تأجيل إطلاق مركبة "سويوز" الفضائية الروسية التي يجب أن تُعيد لاحقا إلى الأرض الروسييْن والأمريكي إلى مطلع مارس المقبل.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، وأوضح قائلا إنه "تم تأجيل إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 23" الفضائية من مطار "بايكونور" الفضائي إلى المحطة الفضائية الدولية إلى أن يصل الأخصائيون الروس إلى مكان الخلل المحتمل في شاحنة "بروغريس إم إس -21" ويتعرفوا على ما قد يكون تسبب فيه.

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يذكر أنه كان أولا يخطط لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 23" غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في 20 فبراير الجاري، لكن في 11 فبراير الجاري شهدت الشاحنة الفضائية الروسية "بروغريس إم إس – 21" إخلالا في إحكام إغلاق دائرتها الخارجية نتيجة إصابتها بشيء مجهول، مع العلم أن الشاحنة يجب أن تنتهي بعثتها في 18 فبراير الجاري.

وقد تم في الوقت الراهن عزل الشاحنة عن بقية وحدات المحطة الدولية.

وأعلنت "روس كوسكوس" أنها تحاول الآن استيضاح السبب الذي أدى إلى الإخلال بإحكام إغلاق الشاحنة.

بينما تم تمديد بعثة الرائديْن الروسيين، بروكوبيف وبيتيلين والرائد الأمريكي روبيو، بسبب إصابة منظومة ضبط الحرارة في مركبة "سويوز إم إس – 22" جراء خلل ما يوم 15 ديسمبر الماضي. وقررت اللجنة الحكومية الروسية بعد تحليل الأوضاع تحقيق هبوط مركبة "سويوز – 22" بدون رواد فضاء. أما الروسييان والأمريكي الذين تم تمديد بعثتهم لبضعة أشهر فيفترض أن يعودوا إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 23" المأهولة.

المصدر: تاس