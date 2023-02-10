دوامة غريبة غير مسبوقة رصدت على الشمس تحيّر العلماء! (فيديو)

التقطت وكالة ناسا لحظة انكسار قطعة من القطب الشمالي للشمس في حدث لم يسبق له مثيل أثار حيرة العلماء.

ويُظهر مقطع فيديو خيطا عملاقا من البلازما، أو الغاز المكهرب، ينطلق من الشمس، ويفصل ثم يدور في "دوامة قطبية ضخمة".

وبينما أصاب ذلك حيرة علماء الفلك، فإنهم يتوقعون أن الشذوذ أو النتوء له علاقة بانعكاس المجال المغناطيسي للشمس الذي يحدث مرة واحدة في كل دورة شمسية.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

ونشرت متنبئة الطقس الفضائي تاميثا سكوف، مقطع الفيديو على "تويتر"، وقالت إن المقطع التقطه مرصد سولار ديناميكس التابع لناسا.

وشاركت سكوف في تغريدة: "تحدث عن الدوامة القطبية! المواد من البروز الشمالي انفصلت للتو عن الخيط الرئيسي وهي الآن تدور في دوامة قطبية ضخمة حول القطب الشمالي لنجمنا".

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وتصف ناسا الإشعاعات الشمسية بأنها سحب من الجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس، مرتبطة بها بواسطة قوى مغناطيسية.

وتظهر هذه على شكل خيوط ممدودة وغير مستوية تنطلق من سطح الشمس.

ويظهر النتوء الذي ذكرته سكوف بدقة عند خط عرض 55 درجة حول التيجان القطبية للشمس كل 11 عاما.

وقال عالم الفيزياء الشمسية سكوت ماكينتوش، نائب مدير المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر، كولورادو، لموقع ProfoundSpace.org: "بمجرد كل دورة شمسية، تتشكل عند خط عرض 55 درجة وتبدأ في السير نحو القطبين الشمسيين. هناك سؤال كبير حول "لماذا". لماذا يتحرك فقط نحو القطب مرة واحدة ثم يختفي ثم يعود، بطريقة سحرية، بعد ثلاث أو أربع سنوات في نفس المنطقة بالضبط؟".

ولا يزال يتعين على العلماء تحديد سبب دوران الخيوط في الملاحظة الأخيرة حول الشمس بدلا من الخروج في الفضاء.

وتنتج الزيادة الأخيرة في نشاط الشمس عن قدومها نحو المرحلة الأكثر نشاطا في دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاما - وبلغت ذروة نشاطها في عام 2024.

ويلاحظ علماء الفلك إشعاعا شمسيا كثيفا، والمزيد من طرد المواد الشمسية، وزيادة البقع الشمسية، والتوهجات الشمسية الأكثر عنفا.

وأظهرت الدراسات أن مستوى النشاط الشمسي الحالي هو نفسه تقريبا كما كان قبل 11 عاما، خلال نفس النقطة في الدورة الماضية.

المصدر: ديلي ميل