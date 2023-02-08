معهد روسي يلتقط صورة فوتوغرافية لتقارب مذنبيْن في سماء الليل

التقط معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية صورة فوتوغرافية نادرة لتقارب مذنبيْن حدث في ليلة 6/7 فبراير الجاري.

أفادت بذلك قناة "تليغرام" التابعة للمعهد. وجاء في تقرير نشره المعهد:" وقع ليل اليوم حدث نادر حيث تم التقارب في سماء الليل في ما بين المذنبيْن الساطعين باعتدال، مع العلم أن المسافة بينهما أصغر من قرص القمر المرئي، وكان حظنا جيدا والطقس ممتازا، لذلك تمكّنا من التقاط لحظة التقارب في مختبر ISON-Kitab.

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وصاحبت التقرير صورة فوتوغرافية لسماء الليل أظهرت بشكل واضح كلا المذنبين: أولهما هو المذنب "الأخضر المشهور" C/2022 E3 (ZTF) الذي أثار ضجة في وسائل الإعلام، وثانيهما هو C/2022 U2 (ATLAS) الأقل توهجا الذي يقترب من الشمس مرة واحدة في 945 عاما.

يذكر أن المذنب C/2022 E3 (ZTF) الذي اكتشف في مارس الماضي اقترب في 1 فبراير الجاري من الأرض على مسافة 42 مليون كيلومتر، ما يزيد بمقدار 100 مرة عن المسافة التي تفصل كوكبنا عن القمر.

المصدر: تاس