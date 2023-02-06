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روسيا تستعد لإطلاق ثاني صواروخ فضائي هذا العام

الفضاء

روسيا تستعد لإطلاق ثاني صواروخ فضائي هذا العام
Roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لتنفيذ ثاني عملية إطلاق فضائي لها لهذا العام.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "جرى تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء قريبا، وهذا الصاروخ سيحمل مركبة الشحن Progress MS-22 التي سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأضاف البيان "تم تجهيز الصاروخ والمنصة لعملية الإطلاق، والخبراء يعملون حاليا وفق الجداول الزمنية المحددة، والصاروخ والمركبة الموجودة على متنه من المفترض أن يطلقا في 9 فبراير الجاري، في تمام الساعة 09:15 بتوقيت موسكو".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المركبة المذكورة ستحمل الأطعمة والمؤن للرواد الروس المتواجديدن على متن المحطة الفضائية، كما ستحمل لهم بعض الهدايا المرسلة من عائلاتهم.

ومركبات Progress MS هي مركبات فضائية روسية طوّرت خصيصا لنقل البضائع والمؤن إلى المحطة الفضائية الدولية بما فيها الطعام والمياه والأوكسيجين والمعدات الطبية والعلمية، ويمكن الاعتماد على هذه المركبات أيضا لتعديل مدار المحطة عندما تكون ملتحمة بها.

المصدر: فيستي

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