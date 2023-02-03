مدير عام "روس كوسموس" يقترح على نظيره الإماراتي تبادل الطلاب

بحث مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، مع رئيس وكالة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة سالم القبيسي، التعاون بين روسيا والإمارات.

كما بحث هذا الموضوع مع إدارة "جامعة العين" الإماراتية.

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وجاء ذلك في بيان نشرته الخميس 2 فبراير المؤسسة الفضائية الروسية على قناة "تليغرام" التابعة لها. وأشار البيان إلى ان تبادل الطلاب من جامعات الدولتين كان بين المواضيع التي بحثت أثناء اللقاءات. واقترح يوري بوريسوف بأن تدرج تلك المسألة على منهج طلاب جامعة "باومن" الحكومية في موسكو.

وأوضح ناطق باسم المؤسسة أن بوريسوف اقترح كذلك التعاون بين العلماء العرب وزملائهم في معهد الدراسات الفضائية ومعهد الدراسات الطبية الحيوية لدى اكاديمية العلوم الروسية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن مدير عام "روس كوسموس" التقى أثناء زيارته للإمارات العربية بإدارة القطاع الفضائي الإماراتي وبحث معهم مستقبل التعاون في مجال الفضاء بين البلدين.

المصدر: تاس