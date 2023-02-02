إصدار خارطة هي إحدى أكثر الخرائط دقة و"توضح كيفية توزع المادة في جميع أنحاء الفضاء"!

أصدر علماء أحد أكثر القياسات دقة على الإطلاق حول كيفية توزع المادة عبر الكون اليوم.

وعندما بدأ الكون، اندفعت المادة إلى الخارج، مشكّلة تدريجيا الكواكب والنجوم والمجرات.

ومن خلال وضع خريطة دقيقة لهذه العملية اليوم، يمكن للعلماء محاولة فهم القوى التي شكلت تطور الكون.

ومن خلال الجمع بين البيانات من مسحين تلسكوبيين رئيسيين للكون، مسح الطاقة المظلمة وتلسكوب القطب الجنوبي، شارك التحليل الجديد أكثر من 150 باحثا، بما في ذلك العديد مع جامعة شيكاغو ومختبر Fermi National Accelerator Laboratory.

ويفترض البحث أن المادة ليست "متكتلة" كما هو متوقع بناء على أفضل نموذج حالي للكون.

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ووفقا للعلماء، يضيف هذا إلى مجموعة من الأدلة على أنه قد يكون هناك شيء مفقود من النموذج القياسي الحالي للكون.

ومن خلال تحليل مجموعتي البيانات، يمكن للعلماء أن يستنتجوا أين انتهى الأمر بكل المادة في الكون.

ويقولون إنها أكثر دقة من القياسات السابقة لأنها تضيق الاحتمالات لمكان انتهاء هذه المسألة، مقارنة بالتحليلات السابقة.

وتتوافق غالبية النتائج تماما مع أفضل نظرية حول نشوء الكون مقبولة حاليا. ولكن هناك أيضا علامات على وجود صدع - تم اقتراحه في الماضي.

وقال المعد المشارك وعالم الفيزياء الفلكية بجامعة هاواي إريك باكستر: "يبدو أن هناك تقلبات أقل قليلا في الكون الحالي مما نتوقع بافتراض نموذجنا الكوني القياسي المرتبط بالكون المبكر".

ووجدت القراءات الجديدة أن الكون أقل تكتلا، ويتجمع في مناطق معينة بدلا من أن ينتشر بشكل متساو.

ويقول الباحثون إنه إذا استمرت الدراسات الأخرى في العثور على نفس النتائج، فقد يعني ذلك أن هناك شيئا مفقودا من النموذج الحالي للكون.

ومع ذلك، فإن النتائج لم تصل بعد إلى المستوى الإحصائي الذي يعتبره العلماء مؤكدا.

ولكن نظرا لأن التحليل أسفر عن معلومات مفيدة من مسحين تلسكوبيين مختلفين تماما، فإن النتائج تعتبر بارزة.

ونشرت النتائج كمجموعة من ثلاث مقالات في مجلة Physical Review D.

المصدر: ديلي ميل