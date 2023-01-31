رصد "زائر متطفل من نظام شمسي آخر" يتجه مباشرة نحو الشمس

اكتشف العلماء مذنبا "فضائيا" عملاقا يتجه مباشرة نحو الشمس. ويُعتقد أن كرة الجليد التي يبلغ عرضها 6 كلم، والمسماة 96P / Machholz 1، أتت من مكان ما خارج نظامنا الشمسي.

وتتم مراقبة المذنب بواسطة مرصد الشمس وغلافها "سوهو" (SOHO)، وهو مسبار فضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بينما ينطلق نحو نجمنا داخل مدار عطارد، تاركا وراءه أثرا جليديا.

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وتتكون ذيول المذنب بشكل أساسي من الغاز، الذي يتناثر خلف كتل الجليد والغاز المتجمدة أثناء تسخينها بواسطة أشعة الشمس.

في عام 2008 ، وجد تحليل للمادة التي ألقى بها 150 مذنبا أن 96P / Machholz 1 يحتوي على أقل من 1.5% من المستويات المتوقعة من مادة السيانوجين الكيميائية، وكان منخفضا أيضا في الكربون، ما دفع علماء الفلك إلى استنتاج أنه يمكن أن يكون آتياً متطفلا من نظام شمسي آخر.

والآن، قد يكشف اندفاعه نحو الشمس عن المزيد من أسراره.

وقال كارل باتامز، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الأبحاث البحرية في واشنطن العاصمة، لموقع spaceweather.com: "مذنب 96P / Machholz 1 (أو اختصارا 96P) غير نمطي للغاية من حيث التكوين والسلوك، لذلك لا نعرف أبدا ما قد نراه بالضبط. نأمل أن نتمكن من الحصول على بعض العلوم الجميلة من هذا ومشاركتها مع الجميع بأسرع ما يمكن".

واكتشف المذنب من قبل دونالد ماشهولز، والذي منحه اسمه (Machholz)، لأول مرة في عام 1986 باستخدام تلسكوب محلي الصنع.

While not a "pretty" movie, here's the first few hours of 96P/Machholz in our @ESA/@NASA/@USNRL SOHO/LASCO C3 DATA ☄️



These are 90-sec exposures using an orange filter (sensitive to sodium emission). LASCO C3 nominally uses a 17-sec exp w/ clear filter, hence these are atypical pic.twitter.com/1j5J18mqIB — Karl Battams (@SungrazerComets) January 29, 2023

وتميل معظم المذنبات التي تسقط باتجاه الشمس إلى أن تكون أصغر من 10 أمتار، وبالتالي تحترق عندما تقترب من نجمنا.

ولكن يبدو أن الحجم الهائل لـ 96P / Machholz 1 (أكثر من ثلثي ارتفاع جبل إيفرست) يحميه من التبخر الكامل، ورصد مسبار "سوهو" المذنب وهو يقوم بخمس مسارات قريبة حول الشمس منذ اكتشافه.

Comet 96P/Machholz is falling toward the sun for a fiery close encounter inside the orbit of Mercury. This morning it entered the field of view of Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) coronagraphs. pic.twitter.com/gSlNCA8670 — Oppenheimer Ranch Project (@Diamondthedave) January 29, 2023

Joint USAF/NOAA Solar Geophysical Activity Report and Forecast SDF Number 28 Issued at 2200Z on 28 Jan 2023 https://t.co/OTBzWTcSyp#spaceweatherpic.twitter.com/aDtZdGEYDN — Space Weather (@spaceweather) January 28, 2023

وسيكون أقرب اقتراب للجسم الجليدي من الشمس يوم الثلاثاء 31 يناير، عندما يقترب من نجمنا على مسافة أقرب بثلاث مرات من عطارد.

وربما وجد المذنب نفسه في مداره الغريب بعد طرده من نظامه الشمسي الأصلي بفعل جاذبية كوكب عملاق. وبعد ذلك، بفترة طويلة من التجول في الكون، من الممكن أن يؤدي الالتقاء العرضي مع المشتري إلى ثني مساره ليصطدم بشمسنا.

وتشير نظريات أخرى أيضا إلى أن المذنب قد لا يكون "فضائيا"، ولكنه ربما يكون تشكل في مناطق غير مفهومة جيدا من النظام الشمسي أو أن السيانوجين انفجر من خلال الرحلات المتكررة حول الشمس.

96P/Machholz currently close to the Sun, not visible from the ground but SOHOs C3 has captured it well. A celestial reminder to the late Don Machholz who discovered it in the 80s using 5.1" binos. He also spent 1700 hours searching for his 1st comet. #dedicationpic.twitter.com/r4QbwWngWy — Martin McKenna (Nightskyhunter) (@martinastro2005) January 30, 2023

ورصد "سوهو" أكثر من 3000 مذنب منذ إطلاقه في ديسمبر 1995، على الرغم من أن المهمة الأساسية للمركبة الفضائية هي مراقبة الشمس للانفجارات العنيفة التي تسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي، أو التوهجات الشمسية التي يمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية أرضية على الأرض.

المصدر: لايف ساينس