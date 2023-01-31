"المذنّب الأخضر" يظهر لأول مرة منذ 50 ألف عام وهذا أفضل وقت لمشاهدته

يثير مذنب خارج عن المألوف اهتمام عشاق الفضاء هذا الأسبوع، فهو ليس كغيره من المذنبات، حيث يتوقع أن يخلّف وراءه وهجا أخضر اللون.

وقد اكتشف الباحثون في منشأة "Zwicky Transient" الفلكية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية المذنب "C/2022 E3 (ZTF)" في مارس من عام 2022، وحظي بلقب "المذنب الأخضر" بسبب وهجه، ويظن العلماء أنه يأتي من سحابة أورط وهي مجموعة من الأجسام الجلدية يعتقد أنها تقع في الجزء الخارجي من المجموعة الشمسية.

ورغم أن بعض المذنبات باتت بمثابة "زوار مألوفين" وفق وصف صحيفة "الغارديان" البريطانية، مثل مذنب "هايلي" الذي يمر كل 76 سنة، فإن "المذنب الأخضر" يدور حول الشمس مرة كل 50 ألف عام.

Comet C/2022 E3 (ZTF) between 2230 UTC & 2305 UTC yesterday evening. An absolutely painstaking process of stacking the comet and getting the tails out in Photoshop, nearly wanted to stick my head through a wall. 103 x ISO 3200 3 sec exposures tracked at 135 mm f/5. pic.twitter.com/FKYIFjKnXO — MetJam (@MetJam_) January 31, 2023

وتشير "الغارديان" إلى أن المشاهدة الأخيرة للمذنب من الأرض كانت في العصر الحجري، وأنها من المؤكد أنها لفتت أنظار البشر البدائيين نحو السماء.

ولا يعد الوميض الأخضر فريدا بهذا المذنب وحده، ويعتقد العلماء أنه ينجم عن تفاعل بين ضوء الشمس والكربون ثنائي الذرة (diatomic carbon)، الذي لا يتسم بالاستقرار، وهو شكل غازي ترتبط فيه ذرات الكربون مع بعضها.

ويقول العلماء إن هذا الغاز يتشكل في رأس المذنب عندما ينكسر ضوء الشمس بالأجسام الكربونية الأكبر حجما، مع اقترابه إلى نجم مجرتنا.

ويضطرب الكربون ثنائي الذرة لدى تعرضه للموجات فوق البنفسجية في ضوء الشمس ما ينتج عنه الوهج الأخضر، ويرى العلماء أن اللون يطغى حتى على لب المذنب وذيله لأن الموجات فوق البنفسجية تسبب بتفكيك الكربون ثنائي الذرة.

ورغم أن المذنبات قد لا تظهر عادة بالعين المجردة، إلا أن الكثيرين أكدوا رؤيتهم للمذنب مع غياب ضوء القمر، ومن المرجح أن تبلغ فرص مشاهدته ذروتها مع اقترابه أكثر إلى الأرض يومي الأربعاء والخميس، حيث سيبعد حوالي 0.28 وحدة فلكية (حوالي 42 مليون كلم) عن كوكبنا.

Hoy en #cielosESA...@AstroEduca nos envía estas bonitas imágenes del cometa C/2022 E3 desde el Observatorio Montaña Cabreja MPC J45. Foto de Frank A. Rodríguez



¡Muchas gracias @AstroEduca y Frank A. Rodriguez por vuestras fotos!



Etiqueta tus 📸 📸 con #cielosESApic.twitter.com/af4Quoub8B — ESA España (@esa_es) January 31, 2023

ويجدر أن تتمكن من رؤية المذنب بالاستعانة بمنظار أو تلسكوب، ويوصي العلماء بالابتعاد عن التلوث الضوئي للمدن لزيادة فرص الرؤية.

ويقول عالم الفضاء في مركز الرصد الملكي البريطاني، جايك فوستر: "وجّه نظرك ليل الأربعاء الخميس إلى الشمال قرب نجم "Polaris"، أي النجم القطبي الثابت في الشمال".

ويضيف "أفضل وقت لمشاهدة المذنب سيكون بعد منتصف الليل، حين يبلغ أعلى نقطة في السماء، وسيتحرك بشكل ملحوظ نحو مجموعة الثور خلال الأسابيع المقبلة".

ونوه العالم إلى أن العديد من التطبيقات المتخصصة بالرصد الفضائي يمكنها أن تساعد على تحديد موقع المذنب، بالاستعانة بمنظار أو تلسكوب صغير.

El cometa ☄️ C/2022 E3 (ZTF) sigue su camino, luego de acercarse al Sol ☀️ el 12 de enero ahora tendrá el paso más cercano a la Tierra desde hoy hasta el 2 de febrero pic.twitter.com/0DeKHNaqar — Ender (@adanispace) January 31, 2023

🟡 El cometa verde, bautizado C/2022 E3 (ZTF), visto por última vez hace 50.000 años, está volviendo a visitar nuestro sistema solar y podría ser visible a simple vista. Pasará más cerca de la Tierra la primera semana de febrero. 🔭pic.twitter.com/FddDDGEOME — Ángel Guanuche (@gb_fabian) January 29, 2023

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية