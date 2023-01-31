القسم الروسي في المحطة الفضائية يجري تجربة مميزة

ذكرت وسائل إعلام أن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيشهد العام الجاري إجراء تجربة مميزة.

حول الموضوع قال الشريك الإداري لشركة 3D Bioprinting Solutions الروسية للأبحاث التقنية، يوسف حسواني: "من المخطط له أن يتم في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية هذا العام إجراء تجارب على شريحة لها ميزة (ذاكرة الشكل)، ومطلية بمادة خلوية".

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وأضاف "لقد عملنا مع الخبراء في جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو على تطوير شريحة لها خاصية (ذاكرة الشكل)، والتي في ظل ظروف معينة تكتسب بنية هندسية محددة، التجارب على هذه الشريحة من المفترض أن تجرى في القسم الروسي من المحطة خريف العام الجاري، والخيار الاحتياطي لإجرائها سيكون ربيع العام القادم في حال تغير الخطط.. الشريحة ستصنع على الأرض، وستطوى بالشكل المطلوب، وبعدها ستفتح من جديد وتغطى بمواد خلوية وتطوى مرة أخرى، وعند إرسالها إلى المحطة الفضائية الدولية ستفتح وتتحول إلى أنبوب، من المثير للاهتمام أن يلاحظ رواد الفضاء كيف يتغيّر شكل هذه الشريحة في ظروف انعدام الجاذبية".

ونوه حسواني إلى "أنه لم تجرَ في الفضاء من قبل تجارب على مواد لها خاصية ذاكرة الشكل، لا من قبل العلماء الروس ولا من قبل العلماء الأجانب".

المصدر: فيستي