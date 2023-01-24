عواقب تخلي أوروبا عن "سويوز" الروسية

أعلن جوزيف اشباكر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، أن أوروبا قد تفقد قدرتها المضمونة على إطلاق الصواريخ بعد وقف التعاون مع "روس كوسموس".



ويشير اشباكر في مؤتمر صحفي إلى أن وقف التعاون مع "روس كوسموس" حرمنا من استخدام صواريخ النقل "سويوز" الروسية التي كنا نطلقها من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

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ويقول: "انتم تعلمون جيدا ما الذي جرى في العام المنصرم: لقد توقف إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية من مطار كورو الفضائي. أي أنه، بحلول منتصف السنة، لن يكون لدى أوروبا قدرة مضمونة على إطلاق الصواريخ الفضائية. وهذه مشكلة كبيرة لنا".

ويضيف، لا تتمكن وكالة الفضاء الأوروبية من استخدام صواريخها لنقل الحمولات إلى الفضاء. لأن صاروخ أريان-6 ليس جاهزا للإطلاق، وآخر صاروخين من طراز أريان-5 من المقرر إطلاقهما في أبريل ويونيو 2023 .

ويشير إلى أن التحقيقات بشأن فشل إطلاق الصاروخ Vega C في العام الماضي مستمرة، وسوف تقدم اللجنة المختصة تقريرها النهائي في منتصف فبراير المقبل.

ويذكر، أن اشباكر كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، أن على أوروبا زيادة الاستثمارات في قطاع الفضاء، لأنها تعاني من العواقب المؤلمة لوقف التعاون مع روسيا.

المصدر: لينتا. رو