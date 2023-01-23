4 مركبات ترابط في مطار "بايكونور" الروسي استعدادا للانطلاق إلى المحطة الفضائية

أرسلت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية شاحنة " بروغريس – 25" الفضائية إلى مطار "بايكونور" الفضائي الروسي لإطلاقها لاحقا إلى المحطة الفضائية الدولية.

أفاد بذلك الجمعة 20 يناير ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.

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يذكر أن مركبة الشحن الفضائية "بروغربس إم إس –25" قد وصلت في 20 يناير مطار "بايكونور" الفضائي الروسي من حيث ستنطلق لاحقا إلى المحطة الفضائية الدولية. وبذلك يكون قد بلغ عدد مركبات الشحن المرابطة في المطار الفضائي الروسي 4 مركبات: وهي " بروغريس – 22"، "بروغريس – 23" ، "بروغريس – 24" و"بروغريس – 25".

وفي 9 فبراير المقبل سيتم إطلاق شاحنة "بروغريس -22" إلى المحطة الفضائية الدولية، ولا تزال الشاحنة الآن قيد التحضير للرحلة الفضائية إلى المحطة.

المصدر: تاس