مركبة فضائية روسية غير مأهولة تنقل إلى المحطة الفضائية وجبات إضافية من المواد الغذائية

أشار ناطق باسم معهد الدراسات الطبية الحيوية لدى أكاديمية العلوم الروسية إلى أن رواد الفضاء الروس لن يواجهوا مشاكل متعلقة بالمواد الغذائية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وقال إن مركبة "سويوز – 23" الفضائية غير المأهولة ستنقل يوم 20 فبراير وجبات إضافية من المواد الغذائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وأضاف إن رواد الفضاء بحاجة إلى تلك الوجبات الغذائية لأن فترة إقامتهم في المحطة قد تمت إطالتها، لذلك ستصل إليهم مركبتان: إحداهما هي مركبة "سويوز – 23" غير المأهولة التي تنطلق إلى المحطة يوم 20 فبراير المقبل، وثانيهما هي شاحنة "بروغريس إم إس – 22" التي تصل المحطة يوم 9 فبراير.

وستضم الوجبات الإضافية للمواد الغذائية كل ما يحتاج إليه رواد الفضاء من الطعام، بما في ذلك المعلبات والبسكويت.

يذكر أن البعثة الفضائية للروسييْن بروكوبيف وبيتيلين والأمريكي روبيو تمت إطالتها بسبب خلل في مبرد منظومة ضبط الحرارة في مركبة "سويوز – 22" المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية والتي اتخذ قرار بإعادتها إلى الأرض بعد وصول مركبة "سويوز – 23" المأهولة في 20 فبراير.

جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن 3 رواد روس و3 رواد أمريكيين ورائدا يابانيا.

المصدر: تاس