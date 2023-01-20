كويكب "يتسلل" في صورة لتلسكوب هابل خلال مراقبته لمجرة مجاورة لنا

ظهر كويكب صغير بجوار المجرة القزمة UGC 7983 عندما تم تصويره بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، حيث تم تخليد رحلته في الصورة، المنشورة يوم الاثنين 16 يناير.

وتعرف UGC 7983 بأنها مجرة صغيرة تقع على بعد 30 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وتصفها وكالة الفضاء الأوروبية بأنها مجرة قزمة غير منتظمة.

وتظهر العديد من المجرات الأخرى في الخلفية في الصورة، ويمكن أيضا اكتشاف النجوم الساطعة، لكن الاهتمام الرئيسي ركز على مسار الكويكب الذي يمر أمامها.

2. Centre-staged is the small galaxy UGC 7983 that appears as a hazy cloud of light. Read more about this image here: https://t.co/4TnwtjdYo5

📷 @esa / @HUBBLE_space & @NASA , R. Tully — HUBBLE (@HUBBLE_space) January 16, 2023

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "يمكن رؤية كويكب صغير، يبلغ عرضه بضعة كيلومترات فقط، يتخطى الجانب الأيسر العلوي من الصورة".

ويتخذ مسار الكويكب شكل أربعة خطوط من الضوء تفصل بينها فجوات صغيرة من الضوء.

وتتكون الصورة من أربعة تعريضات مجتمعة معا، وهذا هو سبب ظهور الكويكب على شكل أربع خطوط.

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ووصفت وكالة الفضاء الأوروبية التقاط الكويكب بأنه "أثر جانبي محظوظ". وكان الغرض الرئيسي من صورة المجرة هو ملء الفجوات في ملاحظات هابل للمجرات المعروفة الواقعة بالقرب من مجرتنا درب التبانة.

ويعمل هابل، وهو مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا، منذ أكثر من ثلاثة عقود. في حين أن التلسكوب معروف بصوره المذهلة للمجرات والكواكب والسدم، فقد تبين أيضا أنه باحث خبير عن الكويكبات. ففي العام الماضي، كشفت وكالة الفضاء الأوروبية أن صائدي الكويكبات تمكنوا من تحديد أكثر من 1700 مسار لكويكب في صور هابل الأرشيفية.

ويساعد هابل العلماء على معرفة المزيد عن مدارات وأحجام الكويكبات.

المصدر: سي نت