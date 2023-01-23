رواد المحطة الفضائية يجرون تدريبات للتحكم بانفصال المركبات عن المحطة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن أفراد الطاقم الروسي على متن المحطة الفضائية الدولية أجروا مؤخرا تدريبات لمحاكاة عمليات التحكم في انفصال المركبات الفضائية عن المحطة.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين: "أجرى أعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية دورة تدريبية لمحاكاة عملية التحكم اليدوي في آلية انفصال المركبات الفضائية عن المحطة".

وأضاف "مثل هذه التدريبات تجرى بشكل دوري عادة من قبل رواد المحطة، وباستخدام جهاز محاكاة هو عبارة عن حاسب محمول، والهدف منها هو الحفاظ على مهارات الرواد في التحكم اليدوي بآلية انفصال المركبات عن المحطة في حال لزوم الأمر، وتتم متابعة هذه التدريبات عن بعد من قبل المختصين في مركز غاغارين الأرضي لتدريب رواد الفضاء.. في البداية أجرى رواد الطاقم الروسي في المحطة تدريبات تحاكي عملية انفصال المركبات عن المحطة، مع أن تؤخذ في الاعتبار خصائص مركبة الفضاء سويوز إم إس -22، وبعد وصول مركبة سويوز إم إس -23 إلى المحطة سيجري الرواد تدريبات إضافية للتحكم في آلية انفصالها هي الأخرى عن المحطة".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت في 11 يناير الجاري أن مركبة "سويوز إم إس -22" الروسية الملتحمة بالمحطة ستعود الى الأرض بدون رواد بعد أن تعرضت أنظمة التبريد فيها لضرر بسبب عامل خارجي، وتقرر إرسال مركبة " سويوز إم إس -23" إلى المحطة لتعود ببعض الرواد إلى الأرض.

المصدر: فيستي