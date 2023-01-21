صور مذهلة تكشف عن النظرة الأكثر تفصيلا لمجرة درب التبانة في موجات الراديو

توحد برنامجان رئيسيان لبحوث الفلك، EMU وPEGASUS، لحل أحد ألغاز مجرتنا درب التبانة: أين توجد جميع بقايا المستعرات الأعظمية؟.

وتعد بقايا المستعر الأعظم عبارة عن سحابة ممتدة من الغاز والغبار تمثل المرحلة الأخيرة في حياة النجم، بعد أن انفجر على شكل مستعر أعظم. لكن عدد بقايا المستعر الأعظم الذي اكتشفناه حتى الآن باستخدام التلسكوبات الراديوية منخفض للغاية، فالنماذج تتنبأ بخمسة أضعاف، فأين المفقودة؟.

ودمج الباحثون الملاحظات من اثنين من التلسكوبات الراديوية الأسترالية الرائدة عالميا، التلسكوب الراديوي ASKAP والتلسكوب الراديوي Parkes Murriyang، للإجابة على هذا السؤال.

وتكشف الصورة الجديدة عن سحب متكتلة مرتبطة بغاز الهيدروجين الذي يملأ الفراغ بين النجوم.

ASKAP/EMU image (R. Kothes/NRC/E. Carretti/INAF

ويمكننا أن نرى المواقع التي تتشكل فيها نجوم جديدة، وكذلك بقايا المستعر الأعظم. وفي هذه البقعة الصغيرة فقط، حوالي واحد بالمائة فقط من مجرة درب التبانة بأكملها، اكتشفنا أكثر من 20 من بقايا مستعر أعظم جديد محتمل حيث لم يُعرف سوى سبعة منها سابقا، وقادت هذه الاكتشافات طالبة الدكتوراه بريانا بول من جامعة ألبرتا الكندية، بالتعاون مع المشرف عليها، رولاند كوثس من المجلس القومي للبحوث في كندا، الذي أعد الصورة.

وتشير هذه الاكتشافات الجديدة إلى أننا اقتربنا من تحديد البقايا المفقودة.

ASKAP/EMU plus Parkes/PEGASUS image. (R. Kothes/NRC/E. Carretti/INAF)

يقود أندرو هوبكنز، أستاذ الفلك، جامعة ماكواري، برنامج الخريطة التطورية للكون أو برنامج الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وهو مشروع طموح مع ASKAP لصنع أفضل أطلس راديو في نصف الكرة الجنوبي.

وسيقيس EMU حوالي 40 مليون مجرة جديدة بعيدة وثقوب سوداء فائقة الكتلة، لمساعدتنا على فهم كيف تغيرت المجرات على مدار تاريخ الكون.

وأدت بيانات الاتحاد النقدي الأوروبي المبكرة بالفعل إلى اكتشاف دوائر راديو غريبة (أو "ORCs")، وكشفت عن شذوذ نادر مثل "الأشباح الراقصة".

وبالنسبة لأي تلسكوب، تعتمد دقة صوره على حجم فتحة العدسة. وتحاكي مقاييس التداخل مثل ASKAP فتحة تلسكوب أكبر بكثير. مع 36 طبقا صغيرا نسبيا (كل 12 مترا وقطر 40 قدما) ولكن مسافة 6 كيلومترات (4 أميال) تربط أبعد هذه الأطباق، يحاكي ASKAP تلسكوبا واحدا بطبق بعرض 6 كيلومترات.

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وهذا يعطي ASKAP دقة جيدة، لكنه يأتي على حساب انبعاث الراديو المفقود على المقاييس الأكبر. وفي المقارنة أعلاه، تظهر صورة ASKAP وحدها هيكلية للغاية.

ولاستعادة هذه المعلومات المفقودة، لجأنا إلى مشروع مصاحب يسمى PEGASUS، بقيادة إيتوري كاريتي من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية.

ويستخدم PEGASUS تلسكوب Parkes/Murriyang بقطر 64 مترا - أحد أكبر التلسكوبات الراديوية أحادية الطبق في العالم - لرسم خريطة للسماء.

وحتى مع وجود مثل هذا الطبق الكبير، فإن دقة Parkes محدودة نوعا ما. ومن خلال الجمع بين المعلومات من كل من Parkes وASKAP، يملأ كل منهما فجوات الآخر ليمنحنا أفضل صورة دقيقة لهذه المنطقة من مجرتنا درب التبانة.

ويكشف هذا المزيج عن انبعاث الراديو على جميع المقاييس للمساعدة في الكشف عن بقايا المستعر الأعظم المفقودة.

وسيسمح ربط مجموعات البيانات من EMU وPEGASUS بالكشف عن المزيد من الجواهر الخفية. وفي السنوات القليلة المقبلة سيكون لدينا عرض غير مسبوق لمجرة درب التبانة بأكملها تقريبا، أكبر بحوالي مائة مرة من هذه الصورة الأولية، ولكن بنفس المستوى من التفاصيل والحساسية.

ونقدر أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 1500 أو أكثر من بقايا مستعر أعظم جديد لم يتم اكتشافها بعد. وسيؤدي حل لغز هذه البقايا المفقودة إلى فتح نوافذ جديدة في تاريخ مجرتنا درب التبانة.

المصدر: ساينس ألرت