روسيا تختار قريبا المشاركين بالتجربة الجديدة لمحاكاة رحلة القمر

أعلن معهد البحوث الحيوية والطبية في أكاديمية العلوم الروسية أنه سيعلن قريبا عن المشاركين في التجربة الجديدة ضمن برنامج SIRIUS المخصص لتدريب الرواد على الرحلات المستقبلية إلى القمر.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمعهد "سيعلن المعهد أوائل فبراير القادم عن بدء اختيار المشاركين في تجربة العزلة السنوية SIRIUS-23، والتي تجرى في إطار برنامج SIRIUS المخصص لتدريب الرواد على الرحلات المستقبلية إلى القمر".

وأضاف البيان "يجري العمل على وضع البرامج العلمية والتشغيلية الفنية للتجربة، مع ان تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التجارب السابقة التي استمرت (17، 120، 240) يوما".

وأشار البيان إلى أن المعهد يعرض على المؤسسات الروسية وعلى الشركاء الدوليين جميع إمكانياته العلمية والتقنية لإجراء أبحاث مشتركة إضافية تتعلق باستكشاف الإنسان للفضاء.

وSIRIUS هو مشروع علمي أنشأه معهد البحوث الحيوية والطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع وكالة ناسا، لتدريب عدد من الرواد على الرحلات المستقبلية التي ستتجه إلى القمر.

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وخلال الاختبارات، سيتعين على المشاركين البقاء في عزلة تامة عن العالم الخارجي، والعيش في ظروف تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيعيشها الرواد في الرحلات الفضائية التي ستنطلق إلى القمر مستقبلا.

كما سيخضع المشاركون لنحو 80 اختبارا علميا، منها اختبارات لقياس قدرتهم على تجنب التوتر أثناء الرحلات الفضائية الطويلة الأمد، واختبارات تبين مدى قدرة أجسادهم على تحمل عدم النوم ليومين متتاليين.

المصدر: فيستي