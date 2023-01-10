وزير الصناعة البريطاني: سنواصل إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض رغم فشل محاولتنا الأولى (صور)

صرح وزير الصناعة البريطاني، غرانت شابس، بأن بريطانيا ستواصل إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار حول الأرض، على الرغم من فشل المحاولة الأولى.

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وأفاد رجل الأعمال البريطاني مدير شركة Virgin Orbit، ريتشارد برانسون، بأن طائرة Boeing 747، فشلت في إطلاق القمر الصناعي البريطاني إلى مدار حول الأرض، بسبب خلل فني، وأن الطائرة عادت بسلام إلى المطار.

وأوضحت شركة Virgin Orbit، في بيان عبر "تويتر" بأن الطائرة Boeing 747، فشلت في إطلاق 9 أقمار صناعية كانت مثبتة بصاروخ على متنها في مدار الأرض، وأسقطته في المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن العمل جار على اكتشاف الخلل وإصلاحه، وستتم إعادة المحاولة مجددا.

جاء ذلك إثر فشل محاولة لندن الأولى إطلاق قمر صناعي بريطاني إلى مدار حول الأرض، من الأراضي البريطانية.

المصدر: نوفوستي