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أكاديمية العلوم الروسية تقترح تجميع أقسام المحطة الفضائية الروسية بواسطة روبوتات

الفضاء

أكاديمية العلوم الروسية تقترح تجميع أقسام المحطة الفضائية الروسية بواسطة روبوتات
allboxing.ru
صورة أرشيفية
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ينوي العلماء والمهندسون الروس تصنيع روبوتات فضائية خاصة ستساعد على تحريك هياكل فضائية كبيرة الأبعاد في مدار حول الأرض.

وذلك بغية تنفيذ مهام مختلفة، بينها ما يتعلق بإنشاء محطات الفضاء.

جاء ذلك في تقرير قدّمه الأخصائيون في معهد " كلديش"  للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

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وأشار التقرير إلى أن نشر الهياكل والتصاميم الكبيرة الأبعاد في مدار الأرض ضروري لتنفيذ العديد من المهام الملحة، مثل إنشاء محطات فضائية ومنصات شحن كهربائي وهوائيات كبيرة الحجم. ونظرا لاستحالة إطلاق هياكل كبيرة كهذه إلى المدار من الأرض يُقترح تجميعها في الفضاء مباشرة باستخدام آلات خاصة ذاتية الحركة وقادرة على تركيب مكونات تلك الهياكل الضخمة. وسيتم تحريكها على سطح التصاميم بواسطة روبوتات.

وسيُقدم التقرير المذكور من قبل أساتذة معهد "كلديش" في ندوة "كوروليوف" الفضائية المزمع عقدها في 25 – 27 يناير الجاري  بأكاديمية العلوم في موسكو.

كما اقترح العلماء نوعا آخر للحركة على سطح هيكل فضائي يعتمد قوة الارتداد عن الهيكل، الأمر الذي سيشكل  مسارا للطيران الحر الذي سيضمن الوصول إلى نقطة معينة في محطة الفضاء الجاري إنشاؤها .

وبواسطة مثل هذه الآلات يمكن لجهاز فضائي الارتداد عن الهيكل الفضائي لينتقل إلى نقطة مطلوبة أخرى. ويعمل الأخصائيون الآن على إيجاد سرعة ارتداد مثلى ستساعد في تنقل روبوت يقوم بتجميع محطة الفضاء في مدار حول الأرض.

المصدر: تاس

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