"سبيس إكس" نفّذت 61 عملية إطلاق فضائي عام 2022

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية نفّئت 61 عملية إطلاق فضائي العام الماضي.

وجاء في منشور في الصحيفة: "نفّذت شركة سبيس إكس 61 عملية إطلاق فضائي عام 2022، وأصبحت الشركة الرائدة في هذا المجال العام الماضي من بين الشركات الخاصة والعامة في أنحاء العالم. ووفقا لما ذكره رئيس الشركة، إيلون موسك في أغسطس الفائت فإن شركته تخطط لتنفيذ 100 عملية إطلاق فضائي عام 2023".

وأشارت الصحيفة نقلا عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى "أن سبيس إكس استخدمت صواريخ Falcon 9 في جميع عمليات الإطلاق الفضائي التي نفذتها العام الماضي باستثناء عملية واحدة، وكانت معظم هذه العمليات مخصصة لإطلاق أقمار ستارلينك إلى مدارات حول الأرض".

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وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإطلاق الفضائي التي نفّذت عالميا العام الماضي بلغ عددها 180 عملية، أي أكثر من ضُعف عدد عمليات الإطلاق الفضائي التي جرت قبل خمس سنوات، وأن تقديرات Deutsche Bank أشارت إلى أن الحجم الإجمالي لأموال سوق الطيران المداري في عام 2022 بلغ 8 مليارات دولار، وهذا المبلغ قد يصل إلى 35 مليار دولار عام 2030، ومن المفترض أن تنفّذ العديد من الشركات العالمية هذا العام عمليات إطلاق لأقمار صناعية جديدة، من بينها شركة Amazon.com Inc.

المصدر: إنترفاكس