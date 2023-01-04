مركبة Danuri تكشف عن مناظر خلابة للأرض والقمر!

قال مركز الفضاء الوطني الكوري الجنوبي إن المركبة المدارية القمرية الأولى في كوريا الجنوبية، Danuri، أرسلت صورا بالأبيض والأسود لسطح القمر والأرض.

وتم إطلاق Danuri - وهي عبارة عن الكلمات الكورية "Moon" (القمر) و"enjoy" (تمتّع) - على صاروخ "سبيس إكس" من الولايات المتحدة في أغسطس 2022 ودخل المدار القمري الشهر الماضي.

South Korea's space agency on Tuesday released photos from its first-ever lunar orbiter, named Danuri, which entered the Moon's orbit last month after an August 2022 blastoff from the United Stateshttps://t.co/WJXRiIO6Zu — AFP News Agency (@AFP) January 3, 2023

وقال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI) في بيان إن صوره - التي التقطت بين 24 ديسمبر و1 يناير - تظهر سطح القمر والأرض، وتم التقاطها من على بعد أقل من 120 كيلومترا (75 ميلا) فوق القمر.

إقرأ المزيد

وأضاف أن الصور ومقاطع الفيديو "ستستخدم لتحديد المواقع المحتملة للهبوط على سطح القمر في عام 2032".

وقال المركز إن Danuri يدور حول القمر كل ساعتين.

وسيبدأ المسبار مهمته العلمية الشهر المقبل، والتي تشمل رسم خرائط وتحليل التضاريس القمرية، وقياس القوة المغناطيسية وأشعة غاما.

كما سيختبر تقنية "إنترنت الفضاء" التجريبية عن طريق إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأرض.

وأشاد الرئيس يون سوك يول بإنجازات Danuri ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في برنامج الفضاء الخاص بالبلاد.

ووضعت كوريا الجنوبية خططا طموحة للفضاء الخارجي، بما في ذلك هبوط المركبات الفضائية على القمر بحلول عام 2032 والمريخ بحلول عام 2045.

المصدر: ساينس ألرت