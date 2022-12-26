بيلاروس تقوم بصياغة برنامج علمي لرائدها الفضائي

كشفت أكاديمية العلوم البيلاروسية برنامجا علميا خاصا برائدها الفضائي الذي سيقوم في خريف عام 2023 برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأبلغ مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي زار مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء عن تلقي البرنامج من زملائه البيلاروس.

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وأوضح رئيس مركز "غاغارين" ماكسيم خارلاموف، أن غالبية أجزاء البرنامج الفضائي البيلاروسي لها علاقة بالطب. وهناك كذلك بنود تكنولوجية.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زار السبت 24 سبتمبر مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء برفقة سكرتير الدولة الاتحادية الروسية البيلاروسية دميتري ميزينتسيف حيث اقترح عليه مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف المساهمة في إنشاء المحطة الفضائية الروسية.

يذكر أن الرئيسيْن الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو اتفقا على أن يقوم رائد فضاء بيلاروسي عام 2023 برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأعلن ألكسندر لوكاشينكو خلال زيارته لمركز "غاغارين" أن بيلاروس ستكشف في يناير المقبل عن اسمي رائديها المرشحين للقيام برحلة فضائية.

المصدر: تاس