مختبر فضائي روسي يكتشف 23000 تكتل للمجرات

اكتشف المختبر الفضائي الروسي "سبيكتر – إر غي" ما يزيد عن 23000 تكتل للمجرات ضمن 1.5 مليون مصدر للأشعة السينية عثر عليها تلسكوب eROSITA الفضائي.

وذلك خلال 4 عمليات مسح مكتملة للسماء وعملية غير مكتملة واحدة.

وقال الأكاديمي الروسي سونايف، في كلمة القاها في مؤتمر "الفيزياء الفلكية للطاقات العالية اليوم وغدا" إن هذا المعدل يعد رقما قياسيا بين التلسكوبات الفضائية. وأشار الأكاديمي إلى أن العلماء الروس استطاعوا قياس المسافة التي تفصل كوكبنا عن 140 ألف مصدر للأشعة السينية من أصل 1.5 مليون مصدر اكتشفها التلسكوب الروسي.

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ومن أجل تحديد المسافات ودراسة كل المواصفات لبقية الأجرام السماوية تم استحداث مشروع SRG-z الذي يدرس عن طريقه العلماء الروس وزملاؤهم الأجانب على الأرض مصادر الموجات السينية هذه.

وهناك، حسب الأكاديمي الروسي، 7 انفجارات للموجات السينية تثير اهتماما خاصا لدى العلماء، وهي تلك التي عثر عنها التلسكوب الروسي، وقت انهيار نجوم بتأثير قوة جاذبية الثقوب السوداء العملاقة.

وقال الأكاديمي إن تحديد أوضاعها ودراسة مواصفاتها سترفع الستار عن تاريخ التفاعل بين الثقوب السوداء والنجوم في الكونيْن المبكر والمعاصر.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" هو مشروع روسي ألماني مشترك، من شأنه مسح السماء بمجال الطاقات الواسع بحساسية عالية. وتم إطلاقه إلى الفضاء منذ عاميْن ليصل نهاية أكتوبر عام 2019 إلى مداره العملي الذي يقع في نقطة L2 حيث لا تختلف جاذبية الأرض عن جاذبية الشمس.

وقام المختبر الفضائي في منتصف الصيف الماضي بمسح أول للسماء حيث تمكّن العلماء من اكتشاف ما يزيد عن مليون مجرة وغيرها من الأجرام الفضائية غير المعروفة التي تبعث بأشعة سينية.

المصدر: تاس