كشف مدى قوة زلزال هائل تم تسجيله على المريخ!

كشف بحث جديد أن الزلزال الهائل الذي حطم الرقم القياسي وهز المريخ في مايو من هذا العام كان أكبر بخمس مرات على الأقل من الرقم القياسي السابق.

ومن غير الواضح ما هو مصدر الزلزال، لكنه كان غريبا بالتأكيد. بالإضافة إلى كونه أقوى زلزال تم تسجيله حتى الآن على سطح المريخ، فقد كان أيضا الأطول بمقدار كبير، حيث هز الكوكب الأحمر لمدة 10 ساعات.

ويقول عالم الزلازل جون كلينتون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في سويسرا: "الطاقة المنبعثة من هذا المستنقع الفردي تعادل الطاقة التراكمية لجميع الزلازل الأخرى التي رأيناها حتى الآن"، وعلى الرغم من أن بُعد الحدث تجاوز 2000 كيلومتر (على بعد 1200 ميل)، كانت الموجات المسجلة في InSight كبيرة جدا لدرجة أنها أشبعت مقياس الزلازل لدينا تقريبا". وحدد التحليل الجديد للزلزال، الذي نُشر في رسائل البحوث الجيوفيزيائية، شدته عند 4.7. وكان الرقم القياسي السابق من نصيب زلزال بقوة 4.2 درجة تم اكتشافه في أغسطس 2021.

وقد لا يبدو هذا كأنه زلزال كبير وفقا لمعايير الأرض، حيث بلغ أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق حوالي 9.5 درجات. ولكن هذا بالنسبة لكوكب كان يُعتقد أنه غير نشط زلزاليا حتى بدأ مسبار InSight التابع لوكالة ناسا في تسجيل باطنه في أوائل عام 2019 أمر مثير للدهشة.

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وعلى الرغم من وجود الكثير من القواسم المشتركة بين المريخ والأرض، إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية حقا. فلا يحتوي المريخ على صفائح تكتونية؛ كما أنه لا يحتوي على مجال مغناطيسي عالمي متماسك، وغالبا ما يتم تفسيره على أنه علامة على عدم حدوث الكثير في باطن المريخ، حيث يُفترض أن المجال المغناطيسي للأرض ناتج عن الحمل الحراري الداخلي.

وكشف InSight أن المريخ ليس هادئا زلزالياً كما افترضنا سابقا. إنه يهتز، ملمحا إلى نشاط بركاني تحت منطقة Cerberus Fossae حيث المسبار InSight، يراقب أحشاء الكوكب المخفية.

لكن تحديد حالة النشاط داخل المريخ ليس السبب الوحيد لرصد الزلازل. إذ يمكن أن تساعد الطريقة التي تنتشر بها الموجات الزلزالية عبر سطح الكوكب في الكشف عن تغيرات الكثافة في باطنه. بمعنى آخر، يمكن استخدامها لرسم بنية الكوكب.

ويقول كلينتون: "لأول مرة تمكنا من تحديد الموجات السطحية، التي تتحرك على طول القشرة والوشاح العلوي، والتي سافرت حول الكوكب عدة مرات".

وفي ورقتين أخريين منفصلتين من رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية، حللت فرق العلماء هذه الموجات لمحاولة فهم بنية القشرة على المريخ، وتحديد مناطق الصخور الرسوبية والنشاط البركاني المحتمل داخل القشرة.

ولكن هناك المزيد مما يجب عمله بشأن الزلزال نفسه. أولا، نشأ بالقرب من منطقة Cerberus Fossae، ولكن ليس منها، ولا يمكن أن نتبعها إلى أي سمات سطحية واضحة.

وعادة ما يكون للزلازل تردد مرتفع أو منخفض، وتتميز الترددات الأولى بهزات سريعة وقصيرة، والأخيرة بموجات أطول وأعمق ذات اتساع أكبر. وقد جمع هذا الزلزال بين نطاقي التردد هذين، والباحثون ليسوا متأكدين تماما من السبب.

ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون الزلازل العالية والمنخفضة التردد التي تم تسجيلها مسبقا والتي تم تحليلها بشكل منفصل جزءا من نفس الحدث الزلزالي.

وقد يعني هذا أن العلماء بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية فهم وتحليل المستنقعات، وكشف المزيد من الأسرار المختبئة تحت سطح المريخ الهادئ بشكل مخادع.

وقد نُشر البحث في Geophysical Research Letters.

المصدر: ساينس ألرت