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كويكب "عيد الميلاد" يقترب من الأرض

الفضاء

كويكب
Addy Graham/University of Arizona
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن العلماء اكتشفوا أن الكويكب 2015 RN35 يحلق باتجاه الأرض.

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وجاء في بيان الوكالة: "الكويكب 2015 RN35 كبير نسبيا سوف يحلق بالقرب من كوكب الأرض، لذلك يمكن للفلكيين الهواة متابعته". 

وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن قطر هذا الكويكب يصل إلى 140 مترا، وسيقترب من الأرض على مسافة 680 ألف كيلومتر، لذلك لا يشكل أي خطورة على البشرية في المستقبل القريب. وقد أطلق الصحفيون البريطانيون على الكويكب 2015 RN35 اسم "كويكب عيد الميلاد".

سيكون بالإمكان مراقبة الكويكب أيام 15-17 ديسمبر، وفي أوروبا حتى 19 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي

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