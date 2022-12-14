الصين تطلق قمريْن اختبارييْن إلى مدار حول الأرض

أطلقت الصين الاثنين 12 ديسمبر قمريْن صناعييْن اختبارييْن من طرازي Shiyan-20A و Shiyan-20B .

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أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن القمريْن الصناعيين تم إطلاقهما الساعة 16.22 يوم 12 ديسمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 11.22 بتوقيت موسكو) من مطار فضائي في محافظة جانسو الصينية، وذلك بواسطة صاروخ Long March-4С ( تشانجين – 4 سي).

يذكر أن الأقمار الصناعية التابعة لتلك الأسرة تخصص لإجراء تجارب علمية ومراقبة البيئة واختبار التكنولوجيات الجديدة.

جدير بالذكر أن الصين قد أطلقت الصاروخ الـ454 من أسرة الصواريخ "تشانجين" الفضائية.

المصدر: تاس