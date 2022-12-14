 
مباشر

الصين تطلق قمريْن اختبارييْن إلى مدار حول الأرض

الفضاء

الصين تطلق قمريْن اختبارييْن إلى مدار حول الأرض
aviastat.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uczc

أطلقت الصين الاثنين 12 ديسمبر قمريْن صناعييْن اختبارييْن من طرازي Shiyan-20A و Shiyan-20B .

إقرأ المزيد
الصين تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد
الصين تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد

أفادت بذلك وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن القمريْن الصناعيين تم إطلاقهما الساعة 16.22 يوم 12 ديسمبر بالتوقيت المحلي (الساعة 11.22 بتوقيت موسكو) من مطار فضائي في محافظة جانسو الصينية، وذلك بواسطة صاروخ  Long March-4С ( تشانجين – 4 سي).

يذكر أن الأقمار الصناعية التابعة لتلك الأسرة تخصص لإجراء تجارب علمية ومراقبة البيئة واختبار التكنولوجيات الجديدة.

جدير بالذكر أن الصين قد أطلقت الصاروخ الـ454 من أسرة الصواريخ "تشانجين" الفضائية.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا