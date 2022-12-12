50 عاما مرّت منذ أن كشفت صورة أيقونية "الأرض بكل سؤددها"!

التقط طاقم مركبة الفضاء أبولو 17 التابعة لناسا - وهي آخر مهمة مأهولة إلى القمر - صورة للأرض غيّرت إلى الأبد الطريقة التي تصورنا بها كوكبنا.

يصادف السابع من ديسمبر الذكرى السنوية الخمسين لصورة الرخام الأزرق Blue Marble.

وقد تم التقاطها بكاميرا فيلم Hasselblad، وكانت أول صورة التقطت لكامل الأرض ويعتقد أنها الصورة الأكثر استنساخا على الإطلاق.

وكان طاقم أبولو 17 في طريقه إلى القمر عندما تم التقاط الصورة على بعد 29000 كيلومتر (18000 ميل) من الأرض. وكانت بعثات أبولو السابقة قد التقطت صورا للأرض في ظل جزئي، حيث يُظهر شروق الأرض أرضا جزئية ترتفع عن سطح القمر.

NASA, CC BY-NC-SA

أما في Blue Marble، فتظهر الأرض في وسط الإطار، تطفو في الفضاء. ومن الممكن أن نرى بوضوح القارة الأفريقية، وكذلك الغطاء الجليدي للقطب الجنوبي والقارة القطبية الجنوبية.

NASA

ومن الصعب جدا التقاط صور مثل صورة Blue Marble. ولرؤية الأرض ككرة أرضية كاملة تطفو في الفضاء، يجب حساب الإضاءة بعناية. ويجب أن تكون الشمس خلفك مباشرة. ويلاحظ رائد الفضاء سكوت كيلي أن هذا قد يكون من الصعب التخطيط له عند الدوران بسرعات عالية.

وقد أعطت الصورة لإفريقيا موقعا مركزيا في تمثيل العالم، حيث كانت ممارسة رسم الخرائط الأوروبية تميل إلى التقليل من أهمية إفريقيا. وسرعان ما أصبحت الصورة رمزا للوئام والوحدة.

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وظهرت الصورة على غلاف كتاب Gaia لجيمس لوفلوك (1979)، والطوابع البريدية، والتسلسل الافتتاحي المبكر لكتاب Al Gore's An Inconvenient Truth (2006).

وتغيرت الطرائق التي رأينا بها الأرض وتصورناها على مر العقود.

وابتداء من التسعينيات، أنشأت وكالة ناسا صورا للأرض بأكملها تم التلاعب بها رقميا بعنوان Blue Marble: Next Generation، تكريما لمهمة أبولو 17 الأصلية.

واستمرت تكنولوجيا التصوير الفضائية في التقدم في قدرتها على تقديم تفاصيل مذهلة. وربط مؤرخو الفن مثل إليزابيث أ. كيسلر هذا الجيل الجديد من الصور التي تصور الكون بالمفهوم الفلسفي للسامية.

وتخلق الصور إحساسا بالاتساع والرهبة التي يمكن أن تترك المتفرج غارقا، على غرار اللوحات الرومانسية التي تعود إلى القرن التاسع عشر مثل توماس موران غراند كانيون في يلوستون (1872).

وفي عام 1995، كشف تلسكوب هابل الفضائي عن جبال من الغاز والغبار في سديم النسر. وتُعرف الصورة باسم "أعمدة الخلق"، وهي تلتقط الغاز والغبار في عملية تكوين نجوم جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت ناسا الصور الأولى التي التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وبناء على اكتشافات هابل، تم تصميم جيمس ويب لتصور الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء بمستوى غير مسبوق من الوضوح.

وتعد Blue Marble آخر صورة كاملة للأرض يلتقطها إنسان حقيقي باستخدام فيلم تماثلي: تم تطويره في غرفة مظلمة عندما عاد الطاقم إلى الأرض.

التقرير من إعداد شاري لارسون، محاضر أول في تاريخ الفن، جامعة غريفيث.

المصدر: ساينس ألرت