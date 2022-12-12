شركة روسية في صدد تصميم محرك صاروخي نووي قادر على إيصال مسبار فضائي إلى حدود النظام الشمسي

تعمل شركة "فاكل Fakel" الروسية المتخصصة في صناعة المحركات الصاروخية على تصميم محرك صاروخي كهربائي نووي فائق القوة من طراز "بي بي إر دي" .

وهو سيكون قادرا على إيصال مسبار فضائي إلى كواكب أخرى وحتى إلى حدود النظام الشمسي.

وقد تولى معهد "كورتشاتوف" الروسي للبحوث النووية الإشراف العلمي على الأعمال التصميمية التي تحقّقها الشركة.

صرح بذلك يوم 9 ديسمبر مدير عام شركة "فاكِل" غينادي أبرامينكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

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وأوضح أن "بي بي إر دي" عبارة عن محرك بلازما خال من الأقطاب الكهربائية تتم تغذيته من مصدر نووي.

وحسب، غبنادي أبرامينكوف، فإن المحرك سيتكوّن من قسميْن يمر بينهما تيار البلازما داخل قناة مركزية مسخّنة إلى حد بعيد، لذلك من الضروري تبريد جدرانها لجعل البلازما تمر داخل الحقل المغناطيسي دون أن تلامس جدران القناة.

وقال مدير عام الشركة إن العمل على تصميم المحرك سيستغرق فترة طويلة، إذ إن الحديث يدور حول تصنيع منتوج يعتمد مبادئ فيزيائية وعمليات لم تواجهها الشركة سابقا.

يذكر أن "فاكِل" هي شركة روسية مقرها في مدينة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا وتتخصص في إنتاج محركات البلازما الثابتة والمحركات الحرارية العاملة بالكهرباء وغاز الزينون.

وقد أطلق لحد الآن إلى مدارات حول الأرض 700 جهاز فضائي مزوّد بمحركات أنتجتها الشركة المذكورة.

المصدر: تاس