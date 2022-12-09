شركة روسية في صدد تصميم محرك فضائي صغير يعمل بالماء

تقوم شركة "فاكل" من مدينة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا بتصميم محرك فضائي صغير سيعمل بالماء.

صرح بذلك نائب كبير المصممين في الشركة سيرغي بريدانيكوف.

وقال إن شركته في صدد تصنيع هذا النوع من المحركات في إطار مشروع "إينيرغيا – بوران" السوفيتي الذي تضمن منذ 30 عاما عددا من المشاريع الفرعية وتصميم المحركات العاملة بالسوائل. وحان الوقت الآن لتفعيل أحد مكوّنات المشروع، وذلك على المستوى الجديد لتطور التقنيات.

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وأوضح الخبير أن مثل هذه المحركات يمكن استخدامها في أنظمة تصحيح مدار الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، مع العلم أنه تستخدم الآن لهذا الغرض محركات كهربائية صاروخية عاملة بالكريبتون أو الزينون أو وقود الهيدرازيني السام غير المتماثل.

مع ذلك فإن المحرك الفضائي العامل بالماء له درجة خطورة أقل بكثير من الوقود الهيدرازيني.

وقال الخبير إن الماء يمكن تخزينه على متن القمر الصناعي حيث يتم تحليله إلى الأكسيجين والهيدروجين اللذين يتراكمان في أجهزة خاصة. وعند تشغيل المحرك ترسل مكونات الوقود إلى المحرك الذي له نبضة نوعية قوية.

المصدر: نوفوستي