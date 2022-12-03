جيمس ويب يكشف النقاب عن نظرة جديدة لـ"أعمدة الخلق" تشبه يدا تمتد في الفضاء

منذ ما يقارب 30 عاما، أذهلت "أعمدة الخلق" عالم علم الفلك عندما تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي الشهير، التابع لوكالة ناسا.

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والآن، كشفت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، عن صورة جديدة لأعمدة الخلق الملحمية، وهي مجموعة رائعة تشبه الأصابع من الغاز والغبار حيث تتشكل النجوم، التقطتها العيون الحادة لتلسكوب الفضاء "الأقوى على الإطلاق" وفقا لناسا، جيمس ويب، والذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار.

وتشبه أعمدة الخلق "يدا شبحية"، وهي جزء من سديم العقاب - الذي يبعد 6500 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة الحية - وهو معروف بكونه مصدرا لتشكيل النجوم.

وتم التقاط أحدث صورة في ضوء الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، الضوء الذي يحجب سطوع النجوم بحيث يلتقط الغاز المتدفق والغبار فقط. وقدم هذا طريقة جديدة لتجربة وفهم التكوين المذهل.

ويحتوي جيمس ويب على أدوات ترى في أطوال موجية مختلفة من الأشعة تحت الحمراء.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر الخبراء صورة أعمدة الخلق من كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، قبل متابعة ذلك بصورة من جهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI).

والآن، قام العلماء بتجميع الصور معا لإنتاج صورة مذهلة تتميز بأفضل ما في كلا الأداتين، وتعرض حواف متوهجة من الغبار حيث تبدأ النجوم الفتية في التكون.

1/ 👊 Powers combined! Images of the iconic Pillars of Creation from two cameras aboard Webb have been combined to give us a view of the Universe in all its infrared glory. pic.twitter.com/78d6Y9fVvf — ESA Webb Telescope (@ESA_Webb) December 1, 2022

وتكشف كاميرا NIRCam عن النجوم حديثة التكوين باللون البرتقالي خارج الأعمدة، بينما يعرض التصوير بأداة MIRI طبقات الغبار في التكوين.

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وقالت ناسا: "هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المنطقة تفيض بالنجوم - الغبار عنصر رئيسي في تكوين النجوم".

وتشير أطراف الأصابع الحمراء المتوهجة على العمود الثاني إلى تكوين نجم نشط. وهذه النجوم مجرد "أطفال، بحسب وكالة ناسا، والتي تقدر أن أعمارها لا تتجاوز 100 ألف عام. وأمامهم ملايين السنين من التكوين لتتشكل بالكامل.

وعندما تكون عقدة من الغاز والغبار ذات كتلة كافية في الأعمدة، فإنها تبدأ في الانهيار تحت تأثير جاذبيتها، وتسخن ببطء، وفي النهاية تشكل نجوما جديدة.

وقال فريق جيمس ويب: "النجوم الحديثة التكوين تظهر بشكل خاص عند حواف الركيزتين العلويتين - فهي عمليا تنفجر في المشهد".

المصدر: ديلي ميل