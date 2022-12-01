 
مباشر

عاصفة شمسية مغناطيسية شديدة تضرب الأرض

الفضاء

عاصفة شمسية مغناطيسية شديدة تضرب الأرض
earth-chronicles.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ua90

اتجهت نحونا بسرعة هائلة الرياح الشمسية المتكونة من الجسيمات المشحونة، ما سبب يوم 1 ديسمبر اندلاع عاصفة مغناطيسية شديدة على الأرض.

ظهرت في الغلاف الشمسي يوم 28 نوفمبر الماضي ثغرة ضخمة تشبه هاوية، انطلقت منها تيارات قوية من الجسيمات المشحونة التي اتجهت نحو أرضنا وكواكب أخرى بسرعة هائلة تبلغ 2.5 مليون كيلومتر في الساعة.

إقرأ المزيد
ماذا لو وقع حدث كارينغتون
ماذا لو وقع حدث كارينغتون "أكبر عاصفة شمسية سُجّلت على الإطلاق" اليوم؟

وشعرت الأرض بضربات أولى للإعصار الجيومغناطيسي من درجة G1 بحلول 1 ديسمبر، وسيستمر الإعصار لغاية 2 ديسمبر الجاري. وسيشعر به بالدرجة الأولى سكان الأرض الذين تعتمد صحتهم على الطقس وكذلك العتاد والأجهزة التي تتأثر بتغيرات المجال الكهرومغناطيسي.

ومن غير المستبعد أن تشهد بعض المناطق انقطاعا في الاتصال اللاسلكي وعمل أجهزة الملاحة. أما المناطق القريبة من القطب الشمالي فستشهد شفقا شماليا لامعا.

يذكر أن تلك الثغرة الشمسية سجلّها أولا مختبر Solar Dynamics Observatory  الشمسي التابع لـ"ناسا".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نهاية "كارثية" لألمانيا في مونديال قطر.. فوز بطعم الهزيمة على كوستاريكا (فيديو)