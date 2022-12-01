كشف سر وميض ساطع غامض أطلق ضوءا يساوي أكثر من تريليون شمس!

أصيب علماء الفلك في مرفق زويكي العابر في كاليفورنيا، بالحيرة عندما اكتشفوا وميضا أطلق ضوءا أكثر من ضوء تريليون شمس في فبراير.

والآن، كشف الفريق أن الضوء كان نتيجة اضطراب المد والجزر (TDE)، حيث يتجول نجم قريبا جدا من الثقب الأسود ويتمزق بفعل قوى الجاذبية.

ويُعتبر هذا أحد أكثر الأحداث عنفا في الكون - حيث تصل درجة حرارته إلى 54000 درجة فهرنهايت (30000 درجة مئوية) - وهو ألمع TDE شهدته الأرض على الإطلاق.

وتمت تسمية الحدث باسم AT2022cmc، ووقع على بعد أكثر من ثمانية مليارات سنة ضوئية - في منتصف الطريق عبر الكون - ما يجعله أبعد نقطة يتم اكتشافها على الإطلاق.

ويمكن أن تساعد البيانات التي تم جمعها منه في إلقاء الضوء من جديد على كيفية تغذية الثقوب السوداء الهائلة ونموها.

وقد تم اكتشاف الوميض لأول مرة خلال مسح روتيني لجميع السماء، وتم تحديده على أنه نفاث ضوئي موجه مباشرة نحو الأرض، معروف باسم "TDE المتدفق".

وبعد تدمير النجم، انطلق تدفق المادة من الثقب الأسود بسرعة تقترب من سرعة الضوء، ممتدا على طول محور دورانه.

وانبعثت هذه الأشعة السينية، التي امتصها الغبار المحيط بالثقب الأسود، وأعيد انبعاثها كأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو والضوء المرئي.

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وسمح السطوع والمحاذاة غير العادية للطائرة تجاه الأرض للأجهزة في جميع أنحاء العالم بالتقاطها بتفاصيل غير عادية، على الرغم من بُعدها الكبير عنا.

وشمل ذلك تلسكوب ليفربول في إسبانيا والتلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

وقال نيال تانفير من جامعة ليستر، الذي شارك في التحليل: "رأينا فقط عددا قليلا من هذه الـ TDE المتدفقة ولا تزال أحداثا غريبة للغاية وغير مفهومة جيدا".

وقال الدكتور دانيال بيرلي، المعد المشارك من جامعة ليفربول جون مورس، إن AT2022cmc كان نوعا "استثنائيا" من TDE "لا يبدو أنه يتطابق مع أي نوع معروف من المصادر السماوية".

وقال: "أكثر أنواع الانفجارات المعروفة هي إما أسرع بكثير، أو أبطأ بكثير، أو أكثر زرقة في اللون مما استنتج من البيانات. وعادة ما تمزق قوى الجاذبية الشديدة النجم، وتحوله إلى قرص غاز شديد السخونة يختفي في النهاية في الثقب الأسود. ومع ذلك، في هذه الحالة، حدث شيء ما أدى إلى إخراج المادة بسرعة الضوء تقريبا إلى الفضاء".

ثم، عندما تصطدم المادة بالغاز المحيط، يتم إنتاج انبعاث ضوئي مكثف وراديو وأشعة سينية.

وتمكن فريق البحث من "رصد هذا الحدث في البداية تماما، في غضون أسبوع واحد من بدء الثقب الأسود بسحب الطاقة من النجم''، وفقا للمعد المشارك وعالم الفيزياء الفلكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) الدكتور ديراج باشام.

كما أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف TDE المتدفقة من الضوء البصري.

وبعد الاكتشاف الأولي لـ AT2022cmc، نظر الباحثون إليه باستخدام مكشاف التكوين الداخلي (NICER) ، وهو تلسكوب يعمل بالأشعة السينية على متن محطة الفضاء الدولية.

ووجدوا أن مصدر الإشعاع أقوى 100 مرة من أقوى مصدر تم اكتشافه على الإطلاق.

ونشرت نتائج تحليل AT2022cmc في Nature وNature Astronomy.

المصدر: ديلي ميل