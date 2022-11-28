شاحنة فضائية أمريكية تلتحم بالمحطة الفضائية

نجحت شاحنة Cargo Dragon 2 الفضائية التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة يوم 27 نوفمبر في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لوكالة "ناسا" الأمريكية التي قالت إن عملية الالتحام بالمحطة تحققت أوتوماتيكيا بنجاح الساعة 07.39 يوم 27 نوفمبر بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (الساعة 15.39 بتوقيت موسكو). وأضافت أن الرائديْن الأمريكيين جوش كاسادا ونيقول مان، هما اللذان سيطرا على العملية من داخل المحطة.

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وقد أوصلت الشاجنة إلى المحطة الفضائية الدولية لوحين من بطاريات iROSA القوية يتوقع أن يُنصبا على سطح المحطة من خارجها يومي 3 و19 ديسمبر المقبل أثناء خروج الرواد الأمريكيين إلى الفضاء المكشوف.

جدير بالذكر أن "ناسا" كانت قد أشارت في وقت سابق إلى ظهور بوادر استهلاك البطاريات الشمسية التي تم نصبها عام 2000. وتعتزم "ناسا" في الوقت الراهن نصب 6 بطاريات شمسية يبلغ وزن كل منها 340 كيلوغراما، ما سيسمح برفع قدر النظام الكهربائي من 160 إلى 215 كيلوواط. وقد تم نصب بطاريتيْن منها في يونيو عام 2021.

وعلاوة على ذلك فإن الشاحنة الفضائية الأمريكية أوصلت إلى المحطة بذور الطماطم لإجراء تجارب على النباتات.

المصدر: تاس