اكتشاف كوكب شبيه بالمشتري "محكوم عليه بالموت" خارج النظام الشمسي

باستخدام قياسات السرعة الشعاعية، اكتشف علماء الفلك من اليابان والصين كوكبا خارج المجموعة الشمسية جديدا يدور حول نجم عملاق من النوع G.

ويتشابه العالم المكتشف حديثا في الكتلة مع كوكب المشتري ولكنه أكثر سخونة بكثير من المشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نُشرت في 12 نوفمبر في مجلة arXiv.

A Close-in Planet Orbiting Giant Star HD 167768 [EPA] https://t.co/c4qhno1Mtcpic.twitter.com/G3QPLK2ozp — arXiver (@arXiver) November 15, 2022

وتعتمد طريقة السرعات الشعاعية (RV) لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية على اكتشاف الاختلافات في سرعات النجم المركزي، بسبب الاتجاه المتغير لسحب الجاذبية من كوكب خارج المجموعة الشمسية غير مرئي أثناء دورانه حول النجم.

وبفضل هذه التقنية، تم اكتشاف أكثر من 600 كوكب خارجي حتى الآن.

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والآن، أبلغت مجموعة من علماء الفلك بقيادة هوين يو تنغ من معهد طوكيو للتكنولوجيا في طوكيو، اليابان، عن اكتشاف كوكب عملاق جديد نتيجة لقياسات السرعة الشعاعية باستخدام مطياف Echelle Spectrograph (HIDES) في مرصد أوكاياما للفيزياء الفلكية (OAO) في اليابان.

ويدور الكوكب حول نجم عملاق من النوع G ذي كتلة شمسية متطورة، يعرف باسم HD 167768، ويقع على بعد نحو 353 سنة ضوئية.

ويوضح العلماء: "بالنسبة إلى السرعات الشعاعية لـHD 167768 ، يمكننا العثور على إشارة قوية عند 20 يوما، مما يشير إلى اختلاف منتظم في السلسلة الزمنية".

ويُقدر أن الكوكب الخارجي المكتشف حديثا، والمسمى HD 167768 b، يحتوي على كتلة لا تقل عن 0.85 من كتلة المشتري.

ويدور حول مضيفه كل 20.65 يوما، على مسافة 0.15 وحدة فلكية تقريبا. وتم حساب درجة حرارة التوازن لهذا الكوكب لتكون 1874 كلفن (1600.85 درجة مئوية).

وصنف العلماء HD 167768 b على أنه "كوكب مشتري ساخن" (أو كوكب مشتري حار)، وهو فئة من الكواكب الخارجية العملاقة الغازية، يُشار إليه على أنه شبيه بالمشتري من حيث الشكل لكن دوره المداري قصير جدا".

وتبين أن الكوكب لديه واحدة من أقصر الفترات المدارية بين تلك التي تم العثور عليها على الإطلاق حول النجوم المتطورة بعمق باستخدام طرق السرعة الشعاعية.

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والنجم المضيف HD 167768، المقدر عمره بـ 5.3 مليار سنة، هو من النوع الطيفي G8 III، وكتلته تقدر بنحو 1.08 كتلة شمسية، وهو أكبر بنحو 10 مرات من شمسنا. وتبلغ درجة حرارته الفعالة 4851 كلفن (4577.85 درجة مئوية) ، ومعدنيته عند مستوى -0.75.

وبالنظر إلى أن من المتوقع أن يتحول HD 167768 إلى فئة العملاق الأحمر، يتوقع علماء الفلك أن النجم سيبتلع كوكبه في وقت قصير نسبيا من الناحية الفلكية.

ومن خلال تحليل التطور المداري، قدروا أن النجم المتوسع سيبتلع HD 167768 b النجم في غضون 150 مليون سنة تقريبا.

ويفترض الباحثون أيضا أن كوكبين آخرين على الأقل قد يكونان موجودين في نظام HD 167768، ولم يتم اكتشافهما بعد. ويعتمد هذا الافتراض على التغيرين المنتظمين الإضافيين المحددين في قياسات السرعة الشعاعية، حيث لاحظ العلماء أنه "في الرسم البياني، كان هناك إشارتان إضافيتان عند 41 يوما و95 يوما مع احتمالية إنذار كاذب (FAP) أقل قليلا من 0.1%، ما يشير إلى وجود رفقاء إضافيين محتملين في النظام".

المصدر: phys.org