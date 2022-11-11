مجلس الدوما في صدد إبرام اتفاقية التعاون في مجال الفضاء مع الإمارات العربية المتحدة

أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما ( البرلمان الروسي) مشروع اتفاقية استخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بغية إبرامها.

أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما ( البرلمان الروسي) مشروع اتفاقية استخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإبرامها.

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يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها في دبي يوم 26 أكتوبر عام 2021. وستسمح تلك الاتفاقية بتحقيق مشاريع مشتركة مثل مشروع نشر محطات منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية في الإمارات العربية.

وبعد أن يسري مفعول الاتفاقية سيبدأ الجانبان الروسي والإماراتي في تحقيق المشروع الثلاثي الروسي الإماراتي الكازاخستاني الخاص بتحديث منصة إطلاق الصواريخ في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي وغيرها من منشآت البنية التحتية البرية الفضائية للمطار من حيث سيتم إطلاق الصواريخ التابعة لأسرة "سويوز – 2" .

وجاء في المذكرة الملحقة بمشروع الاتفاقية أن التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء سيسمح تقديم الخدمات الفضائية في ظروف المنافسة الصارمة في السوق وضمان تشغيل القدرات الإنتاجية الوطنية الإضافية.

وسيتم تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية من قبل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية والوكالة الفضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتحقق الأنشطة الفضائية المشتركة التي تقضي بها الاتفاقية على أساس التعاون بين القطاعين الخاصين ضمنا، ما سيضمن مساهمة الاستثمارات غير الحكومية في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية.

يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها في دبي يوم 26 أكتوبر عام 2021. وستسمح تلك الاتفاقية بتحقيق المشاريع المشتركة، بما في ذلك مشروع نشر محطات منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية في الإمارات العربية.

وبعد أن يسري مفعول الاتفاقية سيبدأ الجانبان الروسي والإماراتي في تحقيق المشروع الثلاثي الروسي الإماراتي الكازاخستاني الخاص بتحديث منصة إطلاق الصواريخ في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي وغيرها من منشآت البنية التحتية البرية الفضائية للمطار من حيث سيتم إطلاق الصواريخ التابعة لأسرة "سويوز – 2" .

وجاء في المذكرة الملحقة بمشروع الاتفاقية أن التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء سيسمح بتقديم الخدمات الفضائية في ظروف المنافسة الصارمة في السوق وضمان تشغيل القدرات الإنتاجية الوطنية الإضافية.

وسيتم تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ التزامات الجانبين بموجب الاتفاقية من قبل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية والوكالة الفضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستتحقق الأنشطة الفضائية المشتركة التي تقضي بها الاتفاقية على أساس التعاون بين القطاعيْن الخاصين ضمنا، ما سيضمن مساهمة الاستثمارات غير الحكومية في صناعة الصواريخ الفضائية الروسية.

المصدر: تاس