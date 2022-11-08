"توأم نجمي" حديث الولادة ينتج توهجات غامضة "بألوان قوس قزح" (فيديو)

التقط تلسكوب هابل الفضائي مؤخرا لقطة مذهلة لسحابتي غبار متوهجة تقعان على بعد نحو 1250 سنة ضوئية في كوكبة الجبار.

وتظهر مواد صناعة النجوم، في السحابتين، توهجات غامضة في صورة تلسكوب هابل، أنتجها نظام نجمي شاب، على الرغم من عدم إمكانية رؤية النجوم حديثة الولادة، كونها مغطاة بطبقة سميكة من الغبار في وسط الصورة.

This Hubble image of a turbulent stellar nursery showing Herbig–Haro objects HH 1 and HH 2 is now available as a .gif!



Check out more Hubble .gifs at our giphy page: https://t.co/IVbbmdjfG0pic.twitter.com/6Yd1XvVDzG — HUBBLE (@HUBBLE_space) October 21, 2022

ولكن من وراء سحابة الغبار، يقوم النظام بإلقاء نفاثات من الغاز بسرعات عالية، والتي تصطدم بعد ذلك بالغاز والغبار المحيطين لتشكل الانفجارين الغائمين الذين يمكن رؤيتهما في أعلى اليسار وأعلى اليمين من الصورة.

1/ The lives of newborn stars are tempestuous, as shown by this new Hubble image of the Herbig–Haro objects HH 1 and HH 2 that lie in the Orion Nebula.



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وتسمى هذه الهياكل أجسام هيربج هارو (Herbig-Haro). وفي عام 2002، وجد علماء الفلك أن الجزء الموجود على يمين الصورة، والمسمى HH 1، به أجزاء تتحرك بسرعة تزيد عن 248 ميلا (400 كيلومتر) في الثانية، يتم طردها بواسطة النفاثة المرئية على يمين الغبار الداكن في المركز.

وكتب المسؤولون الصحفيون بوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والتي تدير تلسكوب هابل الفضائي جنبا إلى جنب مع ناسا، في وصف الصورة: "حياة النجوم حديثة الولادة عاصفة".

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ويقع HH 1 ونظيره في أسفل اليسار، HH 2، في كوكبة الجبار على بعد نحو 1250 سنة ضوئية من الأرض. وتم تزيين HH 1 بنجمة مزدوجة أيضا، على الرغم من أن هذا الكائن لا علاقة له بالنفاثات.

ويدرس علماء الفلك أجسام هيربج هارو، مثل هذه لفهم عملياتها الفيزيائية. ولحسن الحظ، جمعت كاميرا Hubble's Wide Field 3 الضوء من هذه المنطقة عبر 11 طولا موجيا مختلفا، يوفر كل واحد منها معلومات فريدة حول ما يحدث حول هذه الحضانة النجمية.

وكتبت وكالة الفضاء الأوروبية أن بعض علماء الفلك قاموا بالتحقيق في التدفقات الخارجة حتى تتمكن الأبحاث المستقبلية من تحسين قدرات خليفة هابل، تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST).

المصدر: سبيس