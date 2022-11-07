"القمر الدموي".. خسوف نادر للقمر لن يتكرر إلا بعد ثلاث سنوات

أعلن خبراء وكالة "ناسا" الأمريكية عن خسوف كلي للقمر الثلاثاء الموافق للـ8 من نوفمبر الجاري، في ظهور لـ "القمر الدموي" لن يتكرر مرة أخرى إلا في 14 مارس 2025.

وقالت "ناسا" إنه يمكن رؤية الخسوف بالكامل قبل شروق الشمس يوم الثلاثاء الموافق 8 من نوفمبر.

وسيكون الخسوف مرئيا بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والوسطى وفي الإكوادور وكولومبيا والأجزاء الغربية من فنزويلا وبيرو، ومع ذلك فإن آسيا وأستراليا ونيوزيلندا سيشاهدون الخسوف، لكن القمر قد لا يظهر باللون الأحمر.

وستبدأ عملمة ظهور القمر الدموي في الساعة 3:02 صباحا بالتوقيت الشرقي عندما يتحرك القمر إلى الجزء الخارجي من ظل الأرض، ويتلون القمر باللون الأحمر.

ويحدث الخسوف عندما يسقط القمر بكامله تحت ظل الأرض أثناء حركته من الغرب للشرق، وتكون الشمس والقمر والأرض في حالة اقتران كوكبي، حيث تحجب الأرض كل أشعة الشمس التي تقع على القمر.

ويحدث القمر الدموي فقط عندما يكون القمر في خسوف كلي، حيث يكون القمر تحت ظل الأرض بالكامل، لكن تتسرب بعض أطياف الشمس الحمراء المنعكسة من الأرض أثناء شروق الشمس أو غروبها، ومع تمدد تلك الموجات الحمراء، وعندما يضرب هذا الضوء سطح القمر، فإنه يظهر باللون الأحمر مسببا ظاهرة القمر الدموي.

المصدر: وكالات