تفاصيل مثيرة لـ"أوروبا" خلال أقرب تحليق منذ 20 عاما لمركبة فوق قمر المشتري

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا أول صورة أخذتها لقمر كوكب المشتري "أوروبا"، حيث صورت السطح المغطى بالجليد بتفاصيل غير عادية.

وتعد الصورة أقرب نظرة تلقى على قمر "أوروبا" قدمتها مركبة فضائية منذ أكثر من 20 عاما، عندما اقترب مسبار غاليليو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، حتى بعد 218 ميلا (351 كم) من السطح في يناير 2000.

📸 Witness Europa in unprecedented detail!



Today, @NASASolarSystem’s #JunoMission captured the highest resolution images taken of Jupiter’s moon in decades, as well as collected data on its interior, surface composition, & ionosphere. Here’s what we saw: https://t.co/h8fYr1qBcZpic.twitter.com/eDDVyVw0nw — NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) September 29, 2022

وكشفت اللقطات الحديثة عن ملامح السطح في منطقة تقع بالقرب من خط الاستواء لدى هذا القمر تسمى "أنون ريجيو"، التقطتها مركبة جونو التي تعمل بالطاقة الشمسية، خلال دنوها الأقرب من القمر يوم الخميس 29 سبتمبر.

ويعرف قمر "أوروبا" بأنه سادس أكبر قمر في النظام الشمسي، وهو أصغر قليلا من قمر الأرض.

Check out this view. 🤩



This image was captured as the #Juno spacecraft approached Europa this morning, providing a detailed look at Jupiter’s icy moon from approximately 1,500km above the surface. pic.twitter.com/hG5EzYU083 — Lockheed Martin Space (@LMSpace) September 29, 2022

In the next several hours, the #JunoMission will fly by Jupiter's moon Europa. It’s expected to be a little more than 200 miles from the icy moon's surface - the closest a @NASA spacecraft has been since 2000. (For perspective, that's less than the distance from LA to Las Vegas!) pic.twitter.com/qiKV4sQfB9 — NASA JPL (@NASAJPL) September 29, 2022

ويعتقد العلماء أن هناك محيطا مالحا يقع تحت قشرة جليدية بسمك أميال، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود الحياة تحت سطح "أوروبا".

وبقدر ما كانت مثيرة بيانات جونو، لم يكن للمركبة الفضائية سوى نافذة مدتها ساعتان لجمعها، حيث كانت تتسابق مع القمر بسرعة نسبية تبلغ نحو 14.7 ميلا في الثانية (23.6 كيلومترا في الثانية).

وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو: "إنها عملية مبكرة جدا، ولكن تحليق جونو بالقرب من "أوروبا" مثّل بكل المؤشرات نجاحا كبيرا".

FIRST CLOSE-UP PHOTOS OF EUROPA IN MORE THAN 20 YEARS!🤩



Here are some of the stunning photos taken by NASA's Juno during its closest flyby to Jupiter's moon, #Europa, yesterday. The spacecraft flew past the ice-encrusted moon at a distance of only about 352 km! pic.twitter.com/seSpOhmMnU — ScienceKonek (@sciencekonek) September 30, 2022

وهذه الصورة الأولى هي مجرد لمحة عن العلم الجديد الرائع الذي سيأتي من مجموعة أدوات ومستشعرات جونو الكاملة التي حصلت على البيانات أثناء قيامنا بالتحليق فوق القشرة الجليدية للقمر.

وقد تم تكبير هذا الجزء من الصورة الأولى لـ"أوروبا"، التي التقطت خلال هذه التحليق بواسطة JunoCam للمركبة الفضائية على مساحة من سطح "أوروبا" شمال خط الاستواء.

ونظرا للتباين المعزز بين الضوء والظل المرئي على طول النهاية - حدود الجانب الليلي - يمكن رؤية ميزات التضاريس الوعرة بسهولة، بما في ذلك الكتل الطويلة الظل، بينما تنحني الحواف والأحواض الساطعة والداكنة عبر السطح.

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وقد تكون الحفرة المستطيلة بالقرب من الفاصل عبارة عن فوهة صدمية منحدرة.

وكان تحليق جونو على بعد حوالي 219 ميلا (352 كم) من سطح أوروبا ثالث مرور قريب في التاريخ يقل بعده عن القمر عن 310 ميل (500 كم).

وخلال التحليق، جمعت البعثة بعضا من الصور العالية الدقة للقمر وحصلت على بيانات قيمة عن هيكل غلاف أوروبا الجليدي والداخلي، وتكوين السطح، والغلاف الأيوني، بالإضافة إلى تفاعل القمر مع الغلاف المغناطيسي للمشتري.

وقال كاندي هانسن، المحقق المشارك في جونو، والذي يقود تخطيط الكاميرا في معهد علوم الكواكب في توكسون، أريزونا، إن صور JunoCam ستملأ الخريطة الجيولوجية الحالية بتفاصيل أكثر دقة. وستوفر مشاهد جونو عن قرب، والبيانات من جهاز مقياس الإشعاع الميكروي (MWR)، تفاصيل جديدة حول كيفية اختلاف بنية الجليد في "أوروبا" تحت قشرته.

ويمكن للعلماء استخدام كل هذه المعلومات لتوليد رؤى جديدة للقمر المذكور، بما في ذلك بيانات البحث عن المناطق التي قد تتواجد فيها المياه السائلة في جيوب ضحلة تحت السطح.

ومع هذه البيانات الإضافية حول جيولوجيا "أوروبا"، ستفيد ملاحظات جونو في البعثات المستقبلية إلى قمر المشتري.

المصدر: ديلي ميل