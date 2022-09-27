روسيا تكشف تفاصيل إضافية عن مركبتها الفضائية الواعدة

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" بعض التفاصيل الإضافية التي تتعلق بمركبة "اوريول" التي ستستخدمها في الرحلات المأهولة المستقبلية إلى القمر.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "معظم الحلول التقنية التي استعملت في تطوير مركبات Soyuz MS وProgress MS الفضائية الروسية ستستخدم مع مركبة أوريول التي تطورها شركة إينيرغيا لاستخدامها في الرحلات الفضائية المأهولة البعيدة في المستقبل".

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أنه و اعتبارا من سبتمبر 2024 ستبدأ الاستعدادات في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي لاختبار معدات الطوارئ الخاصة بمركبات أوريول، يشمل البرنامج تجارب لإسقاط هذه المركبات من المروحيات الثقيلة، وتجارب لإطلاقها باستخدام صواريخ فضائية، الصواريخ التي ستحمل هذه المركبات ستطلق في البداية إلى ارتفاعات تتراوح ما بين 10 إلى 12 كلم عن الأرض".

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وتطور روسيا مركبات "أوريول" الفضائية في إطار برنامجها المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر، ولتكون بديلة عن مركبات "سويوز" الحالية، وستطلق أول مركبة من هذا النوع في رحلة اختبارية إلى الفضاء عام 2024 على متن صاروخ من نوع Angara-A5، وفي العام نفسه ستطلق في رحلة أخرى ستلتحم فيها المركبة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة ومن ثم ستعود إلى الأرض، ومن المفترض أن تطلق روسيا هذه المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء عام 2025 .

المصدر: فيستي