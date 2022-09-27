المسبار DART يصطدم بكويكب في تجربة لحماية الأرض بنجاح

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المسبار DART اصطدم بنجاح بالكويكب Dimorph القريب من الأرض، في إطار تجربة لحماية الأرض من الكويكبات التي يحتمل أنها خطرة.

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وتشير ناسا إلى أن المسبار DART اصطدم بالكويكب Dimorph الذي لا يهدد الأرض، في الساعة 19.14 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من يوم الأثنين (الساعة 2.14 بتوقيت موسكو الثلاثاء 27 سبتمبر).

وتعتبر ناسا مهمة المسبار DART أول محاولة في التاريخ لتغيير مسار كويكب لحماية الأرض من المذنبات والكويكبات التي يحتمل أنها تشكل خطورة على كوكبنا.

ويقول لوري غليز، مدير قسم بحوث الكواكب في ناسا، "لقد فتحنا تاريخا جديدا للبشرية. حيث حصلنا على إمكانية حماية أنفسنا من الأخطار المحتملة".

وتجدر الإشارة، إلى أن Dimorph كويكب صغير قطره حوالي 160 مترا، وهو قمر تابع للكويكب الكبير "ديديما" الذي نصف قطره حوالي 780 مترا.

المصدر: نوفوستي