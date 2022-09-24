شركة روسية خاصة تخطط لإطلاق 70 قمرا صناعيا لمراقبة الملاحة البحرية

تخطط شركة Sitronics Group الروسية للتقنيات العالية لأن تطلق حتى عام 2025 نحو 70 قمرا صناعيا مزوّدا بأجهزة مراقبة الملاحة البحرية.

أفاد بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به الجمعة 23 لوكالة "تاس" الروسية. وقال الناطق إن Sitronics Group تنوي إطلاق 70 قمرا صناعيا سيتم تزويدها بأجهزة "آ إي إس" (منظومة التعرف الأوتوماتيكية)، وأضاف أن شركة "سبوتنيكس" بصفتها فرعا من مجموعة الشركات (Sitronics Group) الروسية الخاصة هي التي تولت إنتاج الأقمار الصناعية.

إقرأ المزيد

وتعتبر "سبوتنيكس" شركة روسية وحيدة خاصة تقوم حاليا بصيانة قمر صناعي تابع لها للاستشعار الأرض عن بعد.

وستسمح الخدمات التي ستقدّمها شركة Sitronics Group بواسطة مجموعة من أقمارها الصناعية بمراقبة الملاحة داخل حدود المنشآت المراد حراستها والتعرف على السفن البحرية التي لها علاقة بتلويث البيئة المائية وكذلك تخطيط الملاحة البحرية التي تنفذ لمصلحة العمليات المخصصة لإنقاذ السفن البحرية المستغيثة، فضلا عن مكافحة صيد السمك غير الشرعي.

المصدر: تاس