صور ثلاثية الأبعاد تُظهر غيوم المشتري "المجنونة" مثل المثلجات فوق كعك "كب كيك"

يظهر الكوكب الغازي العملاق بسحب دوامة وعواصف مجنونة وشرائط من الألوان، لكن معظم هذه الميزات تبدو لنا مسطحة في مجمل البيانات المتوفرة.

وأراد فريق من العلماء معرفة الشكل الذي ستبدو عليه غيوم المشتري مع الشعور بالعمق، لذلك قاموا بإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد بمساعدة مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا.

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وقاد العالم المواطن ومعالج الصور الفضائية الخارق جيرالد إيشستاتد مشروع الرسوم المتحركة هذا، الذي اعتمد على بيانات من كاميرا JunoCam على متن المركبة الفضائية جونو، وهي كاميرا قدمت مجموعة من المناظر الرائعة للمشتري منذ وصول المهمة إلى مدار العملاق الغازي في عام 2016.

وتمكن الفريق باستخدام بيانات JunoCam من إنشاء خرائط رقمية للارتفاعات النسبية للقمم السحابية لكوكب المشتري، ما أدى إلى صور مذهلة ورسوم متحركة للغيوم، منسوجة بدقة تشبه المثلجات فوق "كب كيك" (نوع من الكعك الصغير).

وقال إيشستاتد في موقع Europlanet: "توفر لنا مهمة جونو فرصة لرصد كوكب المشتري بطريقة لا يمكن الوصول إليها بشكل أساسي من خلال الملاحظات التلسكوبية الأرضية. ويمكننا أن ننظر إلى نفس ميزات السحابة من زوايا مختلفة جدا في غضون دقائق قليلة فقط".

وتابع: "لقد فتح هذا فرصة جديدة لاشتقاق نماذج ارتفاع ثلاثية الأبعاد لقمم سحابة المشتري. ويبدو أن صور العواصف الفوضوية الرائعة على كوكب المشتري تظهر للحياة، وتظهر السحب تعلو على ارتفاعات مختلفة".

Animations of the relative heights of the cloud tops of Jupiter reveal delicately textured swirls and peaks that resemble the frosting on top of a cupcake 🧁 The results have been presented today by #GeraldEichstädt at the #EPSC2022: https://t.co/8EsJW5QANupic.twitter.com/v6oKUNpVTt — Europlanet 🇪🇺 (@europlanetmedia) September 21, 2022

باستخدام الطرق المختلفة التي ينعكس بها ضوء الشمس ويتناثر بفعل السحب، نجح الفريق في تحديد ارتفاع قمم السحابة المرصودة.

وتكون الإضاءة الشمسية أكثر كثافة بالنسبة للسحب في الغلاف الجوي العلوي. وفي عمق الغلاف الجوي، يتم امتصاص المزيد من الضوء - لا سيما بواسطة غاز الميثان - قبل أن يتشتت مرة أخرى على الكاميرا بواسطة قمم السحابة.

وسيساعد فهم الارتفاعات النسبية للأعمدة الشائكة داخل الدوامات العلماء على الكشف عن المزيد من التفصيل عن العناصر التي تتكون منها.

وتابع إيشستاتد: "من النماذج النظرية، من المتوقع أن تتكون الغيوم من أنواع كيميائية مختلفة، الأمونيا، هيدرو كبريتيد الأمونيوم، والجليد المائي من أعلى إلى أسفل. وبمجرد معايرة بياناتنا بفضل القياسات الأخرى لنفس قمم السحابة، سنقوم باختبار وصقل التنبؤات النظرية والحصول على صورة ثلاثية الأبعاد أفضل للتركيب الكيميائي".

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt

NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt

ووقع تقديم النتائج يوم الأربعاء 21 سبتمبر، من قبل العالم المواطن وعالم الرياضيات المحترف ومطور البرمجيات، جيرالد إيشستاتد ، في مؤتمر Europlanet Science Congress (EPSC) 2022 في غرناطة.

المصدر: سي نت