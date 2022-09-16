مطار "فوستوتشني" بصدد إطلاق 3 أقمار صناعية للاتصالات باستخدام الوقود البيئي

وصلت 3 أقمار صناعية روسية للاتصالات من طراز "غونيتس" الأربعاء 14 سبتمبر مطار "فوستوتشني" الفضائي.

أفادت بذلك مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناة "تليغرام" التابعة لها. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الأقمار الصناعية ستُطلق إلى مدار الأرض الخريف الجاري بواسطة صاروخ "سويوز 2.1 بي" الذي سيستخدم وقود (نفتيل) البيئي.

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ووصلت الأقمار الصناعية على متن طائرة "إيل – 76" مع الأخصائيين من شركة "ريشيتنيكوف" للأنظمة الفضائية الذين يقومون بتحضيرها للإطلاق إلى الفضاء.

يذكر أن نفتيل هو نوع بيئي من الوقود الهيدروكرباني يستخدم شوائب بوليميرية. وكان يستخدم هذا النوع من الوقود سابقا في المرحلة العليا فقط للصاروخ. أما بقية المراحل فتم تزويدها بالوقود الذي يتضمن الكيروسين والأكسجين.

وقد انتهت اختبارات الوقود البيئي الجديد في ديسمبر عام 2021. وتنوي "روس كوسموس" بدءا من الخريف الجاري تزويد كل المراحل في صواريخ "سويوز – 2.1 بي" بوقود النفتيل. ما يسمح برفع حمولة الصواريخ وزيادة القوة التي تولّدها المحركات الفضائية.

جدير بالذكر أن "غونيتس" هي منظومة من الأقمار الصناعية المحلّقة في مدار الأرض المنخفض للاتصالات. مخصصة لتبادل المعلومات على المستوى العالمي مع المنشآت الثابتة والطائرات والسفن وكذلك لتنظيم قنوات ترحيل الإشارات لأغراض مختلفة.

المصدر: تاس