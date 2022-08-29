تلسكوب جيمس ويب يلتقط حلقة أينشتاين المثالية على بعد 12 مليار سنة ضوئية!

منذ أن أُطلقت أول صور تلسكوب جيمس ويب الفضائي في يوليو، شهدنا لقطات محيرة للعقل - من الصور التفصيلية بجنون لكوكب المشتري إلى أبعد نجم معروف.

والآن، التقط جيمس ويب حلقة أينشتاين المثالية تقريبا على بعد حوالي 12 مليار سنة ضوئية.

(JWST/MAST; Spaceguy44/Reddit)

وكما يشرح Spaceguy44 على Reddit، تحدث حلقة أينشتاين عندما يتم تكبير مجرة ​​بعيدة ولفها في حلقة شبه كاملة من قبل مجرة ​​ضخمة أمامها.

(JWST/MAST; Spaceguy44/Reddit)

وتسمى المجرة المعنية SPT-S J041839-4751.8 وهي تبعد 12 مليار سنة ضوئية.

(JWST/MAST; Spaceguy44/Reddit)

ووفقا لـ Spaceguy44، لن نتمكن من رؤية هذه المجرة على الإطلاق لولا حلقة أينشتاين.

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ويسمح وجود حلقات آينشتاين، بالإضافة إلى المظهر الجميل، بدراسة هذه المجرات، وإلا يكاد يكون من المستحيل رؤية المجرات.

وتُعرف هذه العملية باسم عدسة الجاذبية، وهي تأثير تنبأ به أينشتاين - ومن هنا جاءت تسميته.

ويحدث التأثير فقط عندما تصطف المجرة البعيدة والمجرة المكبرة الأقرب والمراقب (في هذه الحالة تلسكوب الفضاء ويب).

وهذه ليست المرة الأولى التي يستحوذ فيها ويب على حلقة أينشتاين من SPT-S J041839-4751.8.

والتقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من التلسكوب الفضائي (NIRCam) نفس المنطقة في أغسطس، وقام Spaceguy44 بتلوينها وإطلاقها بعد ذلك أيضا.

وفي أحدث صورة، تم التقاط البيانات بواسطة كاميرا Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI)، وتم تنزيلها من بوابة MAST.

المصدر: ساينس ألرت