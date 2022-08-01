شاهد "رقصة" البدر على مدار عام واحد في فيديو مذهل بتقنية time-lapse

أظهر مقطع فيديو جديد بتقنية "الفاصل الزمني" (time-lapse)، للمصور الفلكي أندرو مكارثي، البدر وهو يرقص في السماء طوال عام كامل.

وكتب مكارثي على مدونة Reddit الشهيرة، حيث شارك الفيديو في 24 يوليو الماضي: "ليس هناك حيل، فقط القمر يتأرجح في مداره حول الأرض".

وأضاف مكارثي: "يُطلق على التذبذب الملحوظ للقمر اهتزاز، وهو نتيجة لمدار القمر غير الدائري تماما. ويعود سبب الدوران جزئيا إلى أن مدار القمر يميل مع مسير الشمس، بالإضافة إلى الميل المحوري للأرض".

والتقط مكارثي صورة للقمر الكامل أو شبه الكامل من أريزونا كل شهر لمدة عام عندما يكون في أعلى مستوى له في السماء من أجل رصد اهتزاز القمر بدقة.

كما عمل أيضا على الحفاظ على مقياس القمر بحيث يظهر بالحجم نفسه عبر الفيديو.

وأنشأ مكارثي أيضا مقطع فيديو عن تغيرات القمر خلال شهر قمري واحد، شاركه على حسابه عبر "إنستغرام". وكتب مكارثي في ​​هذا المنشور: يتكون هذا الفيديو من "مليوني صورة للقمر على مدار 26 يوما لترى كيف يرقص".

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وقال مكارثي في ​​رسالته على Reddit إنه صور كل قمر مكتمل تقريبا على مدار السنوات الثلاث الماضية. ويمكنك مشاهدة المزيد من الأمثلة على تصويره المذهل للسماء على صفحته على "إنستغرام".

ولدى مكارثي أيضا موقع ويب محترف، حيث يمكنك طلب مطبوعات من التصوير الفلكي الخاص به.

وتقدم الصور المتحركة للفيديو عن اهتزاز القمر نظرة مذهلة على كيفية تغير القمر بمرور الوقت من شهر إلى شهر في مداره.

وفي المتوسط ​، تبلغ المسافة من الأرض إلى القمر نحو 238،855 ميلا (384،400 كيلومتر). ونظرا لأن مدار القمر ليس دائريا بشكل مثالي، فهناك أماكن في المدار يكون فيها أقرب إلى الأرض وأخرى يكون فيها أبعد.

وعند نقطة الحضيض، يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض خلال الشهر، وهي مسافة تبلغ نحو 226000 ميل (363300 كم).

ويكون القمر أبعد ما يكون عنا، عندما يصل إلى ذروته، أي نحو 251000 ميل (405500 كم) من الأرض. ويبتعد القمر حاليا عن الأرض بمعدل 3.8 سم سنويا.

المصدر: سبيس