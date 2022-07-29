لحظات لا تُنسى على متن محطة الفضاء الدولية في المدار على مدى عقود

تحلق محطة الفضاء الدولية في مدار أرضي منخفض، منذ نحو 24 عاما، وهي البؤرة الاستيطانية المأهولة الوحيدة للبشرية في الفضاء منذ عقود.

وتهدف ناسا إلى إبقاء المحطة الفضائية مستمرة حتى عام 2030 وما بعده، وفتحها أمام رحلات الفضاء التجارية.

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وبدأت النواة الأولى لتأسيس محطة الفضاء الدولية عندما بدأت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مشروعا لبناء خليفة لمحطتي "مير" و"سكيلاب" في 20 نوفمبر 1998، وأطلقت وحدة "زاريا" الخاصة بها من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

وبعد أسبوعين، حذت وكالة ناسا حذوها بإرسال الجزء الخاص بها "يونيتي"، وانضم الثنائي إلى مدار أرضي منخفض، وبدأت جهود البناء التي استمرت 13 سنة، والتي أتاحت لنا مشاهدة المحطة الفضائية الدولية، التي تعمل بمثابة مرصد ومختبر خارج الأرض.

إليكم ثماني لحظات لا تُنسى من 24 عاما في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية:

"دراسة التوائم'' التاريخية، والتي أظهرت أن العيش في الفضاء يمكن أن يغير الحمض النووي البشري

يتم إعداد الكثير من الأبحاث في محطة الفضاء الدولية لفهم تأثير استكشاف الفضاء على البشر. وقارنت "دراسة التوائم" الرائدة من وكالة ناسا صحة وأحياء سكوت كيلي الذي ظل قرابة عام في محطة الفضاء الدولية، و شقيقه التوأم، مارك، الذي ظل على الأرض.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في عام 2019، أن الحمض النووي لمارك قد تغير في الفضاء. وعند عودة سكوت إلى الأرض بعد 340 يوما في الفضاء، وجد الباحثون أن التيلوميرات الخاصة به، الأغطية الواقية في نهاية خيوط الحمض النووي، كانت أطول بشكل غير متوقع من تيلوميرات مارك.

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ويجري العلماء أيضا تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لمكافحة فقدان العظام والعضلات. ووفقا لوكالة ناسا، يفقد رواد الفضاء ما بين 1 و2% من كثافة عظامهم عن كل شهر يقضونه في الفضاء.

إرسال رواد الفضاء "التغريدات" الأولى من محطة الفضاء الدولية

في عام 2010، أرسل رائد الفضاء تيموثي كريمر أول تغريدة مباشرة من محطة الفضاء الدولية، بعد تحديث المحطة الفضائية إلى اتصال أفضل بالإنترنت، ما سمح لرواد الفضاء بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم تكن هذه أول تغريدة فعلية تُرسل من رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

كان الوصول إلى الإنترنت على المحطة الفضائية محدودا حتى عام 2010، لذلك أرسل رائد الفضاء مايك ماسيمينو تغريدة نشرتها وكالة ناسا نيابة عنه في عام 2009. وأرسل ماسيمينو رسائل إلى مركز التحكم في المهام التابع لناسا على الأرض وشاركتهم ناسا عبر "تويتر".

أصبحت محطة الفضاء الدولية واحدة من أولى الوجهات السياحية الفضائية

كان أول سائح فضاء دينيس تيتو، المليونير الأمريكي، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في 30 أبريل 2001، وبقي على متنها لمدة ثمانية أيام.

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وفي المجموع، ذهب 14 شخصا إلى محطة الفضاء كمشاركين في رحلات الفضاء التجارية، وهو المصطلح الرسمي لسائحي الفضاء، بما في رجل الأعمال الكندي غاي لاليبرتي، والمخرج الروسي كليم شيبينكو، والممثلة الروسية يوليا بيريسيلد ، والملياردير الياباني يوساكو مايزاوا .

كما فتحت ناسا فرصا تجارية لمحطة الفضاء الدولية في السنوات الأخيرة. ففي أبريل 2022، أطلقت شركة "أكسيوم سبيس"، وهي شركة طيران تجارية، أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

رواد الفضاء زرعوا النباتات في محطة الفضاء الدولية وصنعوا سندويشات التاكو الفضائية

نجح رواد الفضاء في زراعة طعام طازج على متن المحطة الفضائية، وذلك لمساعدة وكالة ناسا في دراسة نمو النبات في الجاذبية المنخفضة، وأكسبهم هذا رؤى جديدة حول كيفية تزويد رواد الفضاء المستقبليين بمصدر غذاء مستدام وطويل الأمد.

وتقول الوكالة إن رواد الفضاء نجحوا في حصاد ثلاثة أنواع من الخس والفجل والبازلاء. وفي عام 2021، قام العلماء على متن المحطة الفضائية بزراعة الفلفل الحار في الفضاء، واستخدموه، جنبا إلى جنب مع لحم البقر والخضروات، لصنع أول سندويشات التاكو الفضائية.

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ولا يقوم رواد الفضاء فقط بزراعة نباتات صالحة للأكل، بل إنه في عام 2016، شارك رائد الفضاء سكوت كيلي صورا لزهرة الزينيا التي نمت في الفضاء، ما يجعلها أول زهرة تتفتح في الفضاء.

مناظر مبهرة للأرض من الفضاء - بما في ذلك الشفق القطبي والانفجارات البركانية

يسافر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، مثل المحطة نفسها، بسرعة 17500 ميل في الساعة، على بعد 250 ميلا فوق الكوكب، ويدورون حول الأرض كل 90 دقيقة.

ومن خلال هذه الميزة، يشارك رواد الفضاء بانتظام الصور الجميلة للأرض من موقعهم على متن المحطة الفضائية، وتمكنوا من التقاط مشاهد رائعة لظواهر مثل الشفق القطبي والعواصف الشديدة والانفجارات البركانية والتلوث الضوئي.

المصدر: بزنس إنسايدر