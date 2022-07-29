روسيا تطلق أقمارا صناعية لدراسة المجال المغناطيسي للأرض

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في روسيا لإطلاق أقمار صناعية نانوية مخصصة لدراسة المجال المغناطيسي للأرض.

وحول الموضوع قال المدير العلمي لبرنامج Space Pi في جامعة بطربسبورغ للعلوم التطبيقية، سيرغي ماكاروف: "في التاسع من أغسطس المقبل من المفترض أن يتم إطلاق قمرين صناعيين نانويين تم تطويرهما في جامعتنا في إطار برنامج Space Pi".

وأضاف "إطلاق هذين القمرين من المفترض أن يتم من قاعدة بايكونور الفضائية، وحتى الآن لا توجد أسباب لتأجيل عملية الإطلاق.. بعد وصول القمرين إلى مداراتهما سيتم تحضيرهما لبدء التشغيل، وسيتم التحقق من آلية عمل أنظمتهما، الأمر قد يستغرق شهرا تقريبا ".

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأقمار التي ستطلق في إطار برنامج Space Pi ستكون مجهزة بمستشعرات خاصة لدراسة الإشعاعات الفضائية والمجال المغناطيسي للأرض، وفي نطاقات تردد مختلفة، وسيكون كل قمر قادر على الدوران 30 مرة حول الأرض كل يوم.

وكانت مؤسسة Sitronics Group الروسية قد أعلنت سابقا أنها تتعاون مع عدد من المؤسسات والجامعات الروسية في إطار مشروع Space Pi، وذلك بهدف إطلاق 100 قمر صناعي نانوي إلى مدارات الأرض في غضون بضع سنوات.

المصدر: فيستي