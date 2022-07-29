الولايات المتحدة ترسل مروحيات جديدة إلى المريخ

أعلنت وكالة ناسا أن الولايات المتحدة سترسل مروحيتين جديدتين إلى المريخ للحصول على عينات من سطحه وصخوره.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تخطط الولايات المتحدة لإرسال مروحيتين صغيرتين جديدتين إلى المريخ، من المقرر إطلاقهما خريف 2027 وصيف 2028 .. ستتلخص مهمة هذه الآليات بجمع عينات من صخور وتربة المريخ، وسيتم إرسال هذه العينات إلى الأرض بصاروخ خاص عام 2033".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "كل مروحية من المروحيات الجديدة ستزن نحو 1.8 كلغ، وستكون مجهزة بعحلات وأذرع خاصة لجمع العينات، ومن المفترض أن يبدأ العمل على التصميم الأولي لهذه المروحيات في أكتوبر القادم، وسيستمر صنع النماذج الأولية لها 12 شهرا تقريبا".

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وتملك وكالة ناسا مروحية Perseverance المتواجدة حاليا على المريخ، والتي أطلقت نحو هذا الكوكب وهبطت على سطحه في فبراير 2021، ومن بين مهام هذه المروحية التقاط صور للمريخ ودراسة خصائص الصخور الرسوبية والتربة على سطحه.

ونجحت Perseverance حتى الآن بجمع 11 عينة من سطح المريخ، ومن المفترض أن تسلّم هذه العينات إلى الأرض لدراستها بعد عام 2030.

المصدر: تاس